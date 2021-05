THL: Suomessa 63 uutta koronatartuntaa – kahden viikon aikana on ollut 400 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Suomessa on raportoitu 63 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 417 tartuntaa, mikä on 400 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian alusta lähtien runsaat 92 400.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 44 prosenttia suomalaisista eli noin 2,44 miljoonaa ihmistä. Määrä on lisääntynyt eilisestä noin 17 000 rokotetulla.

Toisen rokoteannoksen on saanut runsaat 484 000 ihmistä eli alle 9 prosenttia koko Suomen väestöstä.

Paras rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on THL:n mukaan nyt Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Siellä ensimmäisen annoksen on saanut yli 55 prosenttia asukkaista ja toisenkin annoksen on saanut yli 12 prosenttia asukkaista.

Heikoin rokotekattavuus on toistaiseksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Siellä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut vajaat 39 prosenttia asukkaista ja toisen annoksen on saanut seitsemän prosenttia asukkaista.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on koko maassa ainut, jossa kattavuus ensimmäisen rokoteannoksen osalta jää alle 40 prosenttiin.