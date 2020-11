THL: Suomessa kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa

Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteensä Suomessa on nyt raportoitu 361 virukseen liittyvää kuolematapausta.

Sairaalahoidossa olevia on tällä hetkellä 65, mikä on viisi vähemmän kuin maanantaina, jolloin sairaalahoidossa olevien määrästä kerrottiin edellisen kerran. Tehohoitoa tarvitsevia potilaita on 15, mikä on kaksi enemmän kuin maanantaina.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien määrät kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.