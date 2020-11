THL: Suomessa on raportoitu 109 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 109 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 845 tartuntaa, mikä on kahdeksan vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 853 koronavirustartuntaa.