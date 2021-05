THL: Suomessa on raportotu kolme uutta koronakuolemaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on raportoitu kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Covid-19-tautiin liittyviä kuolemia on tähän mennessä raportoitu kaikkiaan 932.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi yhteensä 136 ihmistä eli yksi enemmän kuin eilen. Sairaalahoidossa olevista teho-osastoilla on 28 ihmistä. Tehohoidossa olevien määrä on sama kuin eilen.

Suomessa on raportoitu 211 uutta koronavirustartuntaa, kertoi THL aiemmin tänään.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 876 tartuntaa, mikä on 71 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurin Keski-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Keski-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 197 ja Päijät-Hämeessä 113.

Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän 100 000:ta asukasta kohden viimeisten 14 päivän ajalta.

Rauhallisin tautitilanne on nyt Itä-Savon, Pohjois-Savon ja Lapin sairaanhoitopiireissä.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 91 157.

Vuorokaudessa annettiin yli 50 000 rokoteannosta

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 40,1 prosenttia väestöstä, THL kertoo.

Rokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut noin 2,23 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä yli 32 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 6,3 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 350 000:ta ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa vajaalla 21:000:lla.