THL: Suomessa on todettu kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa

Suomessa on todettu kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteensä koronapandemian aikana on viruksen aiheuttamaan tautiin kuollut Suomessa 616 ihmistä.

Koronaviruksen vuoksi tehohoitoa tarvitsevia potilaita on 29, mikä on yksi enemmän kuin keskiviikkona. Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on viisi potilasta enemmän kuin keskiviikkona – yhteensä 155 potilasta.