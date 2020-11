THL: Suomessa yksi uusi koronaan liittyvä kuolema, tehohoidossa 13

Suomessa on raportoitu yksi uusi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvä kuolemantapaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteensä Suomessa on nyt raportoitu 362 virukseen liittyvää kuolemantapausta.

Sairaalahoidossa olevia on tällä hetkellä 68, mikä on kolme enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoitoa tarvitsevia potilaita on 13, mikä on kaksi vähemmän kuin keskiviikkona.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.