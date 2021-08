THL: Tänään on raportoitu 866 uutta koronatartuntaa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät paraikaa viikoittaista koronatilannekatsaustaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ylilääkäri Otto Helve THL:stä kertoi tilaisuudessa, että Suomessa on raportoitu tänään 865 uutta koronatartuntaa. Myöhemmin on kerrottu, että tartuntoja on 866.

Helveen mukaan voimakasta tartuntojen kasvua ei ole enää ollut kolmeen edelliseen viikkoon viime päivien korkeista tartuntaluvuista huolimatta.

Tartuttavuusluku on laskenut ja on nyt 1,05–1,25.

Suomessa epidemiaan on menehtynyt 1 008 henkilöä.

Uutista tarkennettu tartuntojen määrän osalta kello 13.35