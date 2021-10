THL tänään: uusia koronatartuntoja 449, kuolemia 4, sairaalahoidossa 205

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi Suomessa yhteensä 205 potilasta, joista 30 on tehohoidossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalahoidossa olevien määrä on vähentynyt keskiviikosta kolmella ja tehohoidossa olevien määrä kahdella.

Eilisen jälkeen Suomessa on kerrottu neljästä uudesta koronakuolemasta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 139.

Suomessa on tänään raportoitu 449 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 377 tartuntaa, mikä on 29 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus viimeksi kuluneilta kahdelta viikolta on nyt 133 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Suhteellinen ilmaantuvuus on yhä suurinta Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on 230. Toiseksi suurinta ilmaantuvuus on Keski-Suomessa, jossa ilmaantuvuusluku on 224. Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 153 156 tartuntaa.

Uutista päivitetty