THL: tänään yksi uusi koronakuolema, rokotettujen määrä ylitti kahden miljoonan rajan

Suomessa on todettu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on kirjattu 919 virukseen liittyvää kuolemaa.

Sairaalahoidossa on 127 ihmistä, joista 27 tarvitsee tehohoitoa. Tehohoitopotilaiden määrä on kasvanut eilisestä kolmella.

Aiemmin tänään THL kertoi, että uusia koronavirustartuntoja on todettu 280.

Suomessa on annettu koronavirusrokoteannoksia väestölle yli kaksi miljoonaa, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoi aamun tiedotustilaisuudessa.

– Eilen illalla, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusrekisteristä tätä tarkastin, oltiin vielä vähän alle kahden miljoonan. Meillä on ollut nyt tietojärjestelmiin liittyen jonkun verran viiveitä. Helsingissä on siirrytty uuteen järjestelmään ja kaikki tiedot eivät ole vielä ajan tasalla. Eli kyllä tämä kaksi miljoonaa on jo ylittynyt. Ja varmasti (se) tulee näkymään rekisterissä tänään tai viimeistään huomenna.

Puumalainen sanoi, että Suomi on rokottanut ensimmäisellä rokoteannoksella väestöä erittäin tehokkaasti.

– Ja nopeammin kuin oikeastaan mikään muu maa, jolla on ollut käytössä sama rokotevalikoima.