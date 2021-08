THL: Uusia koronatartuntoja on raportoitu 673 – sairaalahoidossa on 106 koronapotilasta

Suomessa on raportoitu 673 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 10 235 tartuntaa, mikä on 2 672 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatartunnan vuoksi sairaalahoidossa on Suomessa 106 ihmistä, joista 29 on tehohoidossa. Kaikkiaan sairaalahoidossa olevien määrä on noussut eilisestä kahdella. Tehohoidossa olevien määrä puolestaan on laskenut eilisestä kahdella.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut yhteensä 1 008 ihmistä.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu pandemian aikana Suomessa reilut 119 000.

Ilmaantuvuus laskussa Pohjois-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä

Koronavirustartuntojen määrä on valtakunnallisesti kasvussa. Taudin ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä 100 000:ta asukasta kohti on Suomessa nyt 185 kahden viime viikon ajalta. Tätä edeltäneiden kahden viikon ajalta valtakunnallinen ilmaantuvuusluku oli 136. Luvut ovat pyöristettyjä.

Sairaanhoitopiireistä eniten tartuntoja suhteessa väkilukuun on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa ilmaantuvuus kahdelta viime viikolta on 311.

Seuraavaksi suurinta ilmaantuvuus on Lapin (206), Varsinais-Suomen (191) ja Pirkanmaan (181) sairaanhoitopiirien alueilla.

Vähiten koronaa puolestaan esiintyy tällä hetkellä Länsi-Pohjan (60), Itä-Savon (63) ja Keski-Pohjanmaan (65) sairaanhoitopiireissä.

Tartuntojen ilmaantuvuus on tarkastelujaksolla laskenut ainoastaan kahdessa sairaanhoitopiirissä. Päijät-Hämeessä ilmaantuvuusluku on kahdelta viime viikolta 90, kun se tätä edeltäviltä kahdelta viikolta oli 122.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuus puolestaan on kahdelta viime viikolta 67. Tätä edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli alueella 75.

Uutista täydennetty alueellisilla tiedoilla.