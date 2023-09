THL: Vanhuspalveluyksiköistä joka kymmenes jäi vaaditusta henkilöstömitoitustasosta

Joka kymmenes vanhuspalvelun toimintayksikkö ei vielä toukokuussa yltänyt laissa vaadittuun henkilöstön vähimmäismitoitustasoon, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vanhuspalvelulain mukainen henkilöstön nykyinen vähimmäismitoitus tuli voimaan huhtikuun alussa. Sen mukaan vanhuspalveluyksikössä tulisi olla 0,65 työntekijää jokaista asiakasta kohden.

THL:n mukaan tavoite toteutui 89 prosentissa kaikista yksiköistä, ja 40 prosenttia yksiköistä ylittää henkilöstömitoituksessaan 0,7:n.

Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus on kasvanut asteittain viime vuosina. Sen on määrä nousta 0,7:ään työntekijään asiakasta kohden, mutta hallitus on siirtänyt uuden mitoituksen voimaan astumista.

JOHTAVA tutkija Hanna Alastalo kertoo tiedotteessa, että henkilöstömitoituksessa lain vähimmäisrajasta jääneet yksiköt olivat kuitenkin hyvin lähellä tavoitteen saavuttamista.

THL:n mukaan vanhuspalvelujen ympärivuorokautisessa hoidossa oli toukokuussa keskimäärin 51 500 asiakasta, mutta vuoteen 2027 mennessä hoitopaikkojen tarve kasvaa 10 000:lla.

- Palvelutarpeet kasvavat niin nopeasti, että henkilöstön saatavuus ei riitä tarvittaviin palveluihin, mikäli palvelurakennetta ei muuteta ripeillä toimilla, kertoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa tiedotteessa.

THL keräsi toukokuussa henkilöstömitoitustiedot noin 1 800 toimintayksiköstä.