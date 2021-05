THL:n Helve: Ilmaantuvuus nyt joka sairaanhoitopiirissä alle 100 – ”Tartuntoja todetaan meillä yhä runsaasti”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve kertoi tänään sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n koronatilannekatsauksessa, että koko maan koronailmaantuvuus on nyt 54. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ilmaantuvuusluku kuvaa tartuntojen määrää 100 000 henkeä kohden kahdessa viikossa. Ilmaantuvuus on laskenut kaikissa ikäryhmissä huippuviikoista selvästi.

Nyt ollaan myös pitkästä aikaa tilanteessa, jossa kaikkien sairaanhoitopiirien ilmaantuvuudet ovat alle 100:ssa. Suurimmassa osassa sairaanhoitopiirejä ilmaantuvuus on ollut laskussa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuus on nyt 88 Varsinais-Suomessa se on 81.

Kahden edeltävän viikon osalta vastaava luki oli 81.

Helve kertoi, että uusien tapausmäärien lasku viimeisten päivien aikana on kuitenkin taittunut.

– Tartuntoja todetaan meillä yhä runsaasti. Vaikka epidemiatilanne onkin jo pitkään helpottunut, ei se viimeisten päivien osalta enää selvästi kohentunut. On erittäin tärkeää toteuttaa suositeltuja tartunnan torjuntatoimia, jotta tartunnat eivät pääsisi leviämään väestössä vapaammin, Helve muistutti.

Tartuttavuusluku eli R-luku on alle 1:n, 0,65–0,85. Luku kuvaa sitä, miten monelle ihmiselle yksi tartunnan saanut keskimäärin siirtää viruksen.

Koronaan menehtyneitä Suomessa on nyt 918.