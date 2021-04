THL:n päivän koronaluku: Suomessa todettu 214 uutta tartuntaa – Itä-Savossa korkein ilmaantuvuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että Suomessa on todettu 214 uutta koronavirustartuntaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tartuntoja on raportoitu kahden viikon aikana 4 600, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä raportoitiin 7 527.

Uusien tapausten määrä on vähentynyt 2 927:llä.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa nyt 83 tartuntaa kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Myös ilmaantuvuusluku on ollut laskussa.

Alueista suurin tartuntojen ilmaantuvuusluku on Itä-Savon runsaat 155.

Itä-Savon korkea koronan ilmaantuvuus on huomioitu siinä, että Itä-Savossa on toistaiseksi kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, kun esimerkiksi muualla Itä-Suomessa vastaava rajoitus on 20 henkilöä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa ilmaantuvuusluku on nyt hieman vajaat 150. Vähäisintä koronan ilmaantuvuus on Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla, joissa molemmissa tartuntoja on todettu vajaat 8 kahdessa viikossa per satatuhatta asukasta.

Kaikkiaan koronatartuntoja on raportoitu Suomessa tähän mennessä 84 501.

Pääkaupunkiseudun kolmessa suuressa kaupungissa todettiin Suomen koronatartunnoista nyt vajaa puolet.

Helsingissä tartuntoja kirjattiin 44, Espoossa 29 ja Vantaalla 28.

Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien osuus koko Suomen tartunnoista oli tänään pienempi kuin se on ollut pandemian koko keston aikana. Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen tartuntaluku on kaikkiaan yli 42 500.

Suomessa on tehty tähän mennessä hieman yli 4,3 miljoonaa koronatestiä. Vuorokaudessa testejä tehtiin nyt runsaat 33 000.

Uutista päivitetty tartuntojen ilmaantuvuudella alueittain.