THL:n toiminta hämmästyttää – ”Tämä on silmänkääntötemppu”

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän puheenjohtajan Ville Peltolan mukaan päätöstä rokotusten alueellisesta painottamisesta ei kannata viivyttää. Peltolan kommentista kertoo STT. Asiantuntijaryhmä suositti jo toissa viikolla, että pahimmille epidemia-alueille kohdennettaisiin pikaisesti ylimääräinen rokote-erä. Rane Aunimo

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä koko hallituksen odotetaan käsittelevän rokotuskysymyksiä tällä viikolla.

Veteraanipoliitikko Osmo Soininvaara kirjoittaa verkkosivuillaan, että oli kuin puulla päähän lyöty nähtyään THL:n lausunnon asiasta.

”Toimenpiteen vaikutukset jäisivät vähäisiksi ja ne ovat ongelmallisia yhdenvertaisuuden kannalta. En ollut ainoa yllättynyt. Kummeksuntaa tmä on aiheuttanut myös THL:n sisällä. Aloitetaan tuosta yhdenvertaisuudesta. Ei voi olla niin, terveydenhuollon resurssien suuntaaminen vaikuttavuuden mukaan sotisi yhdenvertaisuutta vastaan. Jos tämä tulkinta otettaisiin, paljon pitäisi nykyisistä käytännöistä muuttaa, esimerkiksi syöpäseulonnat suunnata paljon tehottomammin. Ei niin tehdä myöskään rokotteiden kohdalla. Kuka tahansa voi saada puutiaisaivokuumeen Suomessa, mutta riski vaihtelee maan eri osissa. Ilmaisen rokotteen saa vain suuren riskin alueilla.”

Soininvaara ihmettelee, miten THL sai tulokseksi, että vaikutukset sairaanhoitoon tarpeeseen olisivat vähäiset, vaikka KRAR oli juuri laskenut, että ne olisivat merkittävät.

”Sillä, että lausunnossa oletettiin, että kohdentaminen alueellisesti aloitettaisiin vasta, kun melkein kaikki on jo rokotettu. Keksittiin, että 69-vuotias kokkolalainen on kuitenkin suuremmassa riskissä kuin 20-vuotias vantaalainen, koska tartunta johtaa 20-vuotiaalla harvoin sairaanhoitoon. Niinpä ensin pitäisi rokottaa yli 70-vuotiaat ja sitten kaikki erilaisiin riskiryhmään kuuluvat ja sitten vuelä kaikki 50-69 vuotiaat ja vasta kun tämä on tehty, tehtäisiin päätös rokotteiden alueellisesta porrastamisesta. Logistisista syistä se tulisi voimaan vasta kolmen viikon kuluttua ja niinpä – hokkus pokkus – teho jäisi vähäiseksi.”

SOININVAARAN mukaan tämä on silmänkääntötemppu.

”Vaikka 20-vuotias vantaalainen todella on pienemmässä riskissä joutua sairaanhoitoon kuin 69-vuotias kokkolalainen, 69-vuotiaan vantaalaisen riski on 30-kertainen samanikäiseen kokkolalaiseen nähden. Alueiden sisällä kannattaa käyttää henkilökohtaista riskiä (ikä ja esimerkiksi ylipaino) mutta myös riskiryhmien sisällä kannattaa ottaa huomioon tartuntariski ja rokottaa myös riskiryhmiin kuuluvat nopeammin siellä, missä heidän riskinsä saada tartunta on suurempi. Jos noudatettaisiin KRAR:n hahmottamaa algoritmia, vantaalainen 20-vuotias saisi rokotteensa viimeisten joukossa, suunnilleen yhtä aikaa kokkolalaisen 20-vuotiasen kanssa.”

Soininvaaran mukaan on häkellyttävää, että Suomessa jotkut ovat valmiita uhraamaan ihmishenkiä ja tuottamaan sairautta aluepoliittisten intohimojen vuoksi.