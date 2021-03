THL:n ylilääkäri paaluttaa koronatilanteen: ”Vakava laajenemisen uhka”

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo THL:n ja STM:n tiedotustilaisuudessa torstaina, että Suomi on EU-maiden kärjessä ensimmäisen annoksen saaneiden koronarokotuksissa. Rokotteen on saanut 16,6 %. Rane Aunimo Demokraatti

– Me tiedämme Iso-Britannian seurantatiedoilla, että ensimmäinen annos kolmeksi kuukaudeksi erittäin hyvän suojan kaikilla käytössä olevilla rokotteilla. Eli tältä osin olemme onnistuneet rokottamaan nopeasti ja hyvin mutta rokotuskattavuus ei tietenkään vielä ole riittävä.

Tällä hetkellä taudin ilmaantuvuus on suurinta nuorilla aikuisilla.

– Vaikka rokotusohjelma etenee vauhdikkaasti, me pystymme vaikuttamaan kuolemantapauksiin ja me pystymme lähikuukausien aikana varmasti vaikuttamaan sairaalahoidon tarpeeseen. Me emme kuitenkaan tätä taudin ilmaantuvuutta ja epidemian nopeaa kasvua rokotuksilla pysty vielä vähään aikaan hallitsemaan. Vaikka rokotettaisiin alueellisesti painottaen tilanne on aivan sama. Rokotusohjelma on erittäin hyvä lisä mutta se ei korvaa muita toimenpiteitä, joita nyt erityisesti tarvitaan täällä Etelä-Suomen alueella.

Viikolla 11 (ajalla 15.3.-21.3.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin noin 4 650 uutta tapausta, mikä on noin 275 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 84 tapausta 100 000:ta asukasta kohden. Ilmaantuvuus on hieman laskenut edelliseltä viikolta, jolloin luku oli 89. Viimeisen kahden viikon yhteenlaskettu tapausmäärä oli lähes 9 600 uutta tapausta, kun sitä edeltävien kahden viikon tapausmäärä oli runsaat 8400 uutta tapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 173 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun edeltävällä kahden viikon jaksolla vastaava luku oli 152.

STRATEGIAJOHTAJA Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että Suomi on silti edelleen erittäin voimakkaan epidemian kourissa.

– Sairaalahoidon tarve tulee kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteella valitettavasti vielä kasvamaan lähiviikkoina.

Etenkin nuoret aikuiset ja työikäiset saavat nyt tartuntoja. Yleisin tartuntapaikka on oma lähipiiri ja muut sosiaaliset kontaktit.

– Eihän niitä perhepiirin tartuntojakaan saada alas, jos näitä muita sosiaalisia kontakteja ja muita tartunnanlähteit ei pystytä hillitsemään.

Voipio-Pulkin mukaan muuntovirukset ovat muuttaneet olennaisesti epidemian käyttäytymistä.

– Se tarkoittaa sitä, että epidemian kääntyminen uudelleen kasvuun on varsin vähästä kiinni.

Voipio-Pulkki kommentoi tiedotustilaisuudessa myös kaavailtuja liikkumisrajoituksia.

– Silloin kun ei enää kohdennetuilla, hyvin tarkkarajaisilla toimilla päästä kiinni väestöleviämiseen, silloin on epidemiologisesti perusteltua että hallitsemattomasti kiertävä virus eristetään mahdollisimman pieniin yhteisöihin, joiden väliset linkit katkaistaan. Siitä tällaisissa liikkumisrajoituksissa on epidemiologiselta tehokkuusnäkökulmalta kyse.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan liikkumisten rajoitus on välillinen keino siihen, että yksityistilaisuuksien kohtaamisia saadaan vähennettyä.

– Me emme pysty säätämään yksityisten kotien tai tilaisuuksien rajoitetta mutta pystymme säätämään sitä, että vain välttämätön liikkuminen on mahdollista.

PUUMALAISEN MUKAAN epidemiatilanteeseen pitää saada hyvin selkeä käänne etenkin alueilla, joille liikkumisrajoituksia kaavaillaan.

– Muistutan, että myös muualla Suomessa tilanne voi edelleen mennä huonompaan suuntaan ja joudutaan pohtimaan sitäkin, että olisiko niitä siinä epidemiatilanteessa, jos terveydenhuolti ylikuormittuu, aihetta laajentaakin.

Puumalainen puhuu tilanteen ”vakavasta laajenemisen uhasta”.

Poliisi varautuu valvomaan liikkumisrajoituksia. Helsingin, Itä- ja Länsi-Uudenmaan sekä Lounais-Suomen poliisilaitoksille perustettaisiin valvontaorganisaatiot. Valvonta hoidettaisiin palveluksessa olevilla poliiseilla. Suuri osa valvonnasta tehtäisiin ylityönä. Virka-apua muilta viranomaisilta ei lähtökohtaisesti pyydetä.