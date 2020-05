THL:n ylilääkäri: ”Parantuneiden määrä kasvaa selvästi nopeammin kuin uusien tautitapausten määrä”

Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä kertoi pääministeri Sanna Marinin tilannekatsauksessa hallituksen hybridistrategiasta, että todetun koronaviruksen saaneista 6 228 henkilöstä noin 5 000 on parantunut.

Rane Aunimo Demokraatti

– Parantuneiden määrä kasvaa selvästi nopeammin kuin uusien tautitapausten määrä ja epidemia on voimakkaasti hidastunut ja tämä mahdollistaa Suomelle ja monelle muulle eri asteista yhteiskunnan rajoitusten purkamista samalla kun varmistetaan ettei tauti tästä jotenkin kovasti lähde etenemään.

Puumalaisen mukaan päivittäisten tautitapausten huippu sijoittui huhtikuulle.

– Oikeastaan jo kuukauden ajan ollaan menty alamäkeen.

Puumalainen ennakoi, että sekä sairaalahoitoa että tehohoitoa tarvitsevien määrä pienenee seuraavan viikon aikana.

Puumalainen sanoo, että testaus- ja jäljityskapasiteetti kasvaa viikko viikolta.

– Viikko sitten meillä oli käytössä päivittäin noin 6 000 covid19-laboratoriotestiä. Tässähän kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on testauskapasiteetin nostamisvelvoite eli tämä on osa normaalia sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tällä viikolla lukema on 8 000 ja ennuste on, että 10 000 menee rikki ennen kesää.

Puumalainen sanoi, että testattavien kapasiteettia pienempi määrä kertoo siitä, että ihmisillä on infektioireita varsin vähän.

– Testaustarvetta ei ole tällä hetkellä niin paljon kapasiteetti antaisi myöten. Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL ovat yhdessä kannustaneet ihmisiä, hyvin lieväoireisiakin testeihin. Kyllä sinne testiin pääsee, sen ei pitäisi olla ongelma.