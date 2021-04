THL:n ylilääkäri: ”Riski tartunnan saamiselle kouluympäristössä vaikuttaa edelleen olevan pieni”

Ylilääkäri Otto Helve THL:sta kävi laitoksen ja STM:n tiedotustilaisuudessa torstaina läpi lasten ja nuorten tilannetta koronatartunnoissa. Rane Aunimo Demokraatti

Helve kertoi, että lasten merkitys on edelleen aikuisia pienempi epidemian etenemisen kannalta.

– Epidemiologisten tutkimusten havainnot tukevat kuitenkin johdonmukaisesti sitä, etteivät lapset tartuta virusta edelleen yhtä usein kuin aikuiset ja että lasten riskin sairastua vakavasti on alhainen.

Helve kertasi viime syksyn tilannetta ja sanoi, että lokakuussa näytti siltä, että 10–19-vuotiaiden koronailmaantuvuus alkoi nousta selvästi. Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että ilmaantuvuus oli hyvin voimakkaasti lisääntynyt ikäryhmän vanhimmilla.

Helve kertoi, että alle 12-vuotiailla ilmaantuvuus pysyi matalalla tasolla aina tämän vuoden tammikuuhun saakka, minkä jälkeen myös todistettiin tässäkin ikäryhmässä ilmaantuvuuden voimakasta nousua.

– Lasten tapausilmaantuvuuden nousu noudatti työikäisen väestön ilmaantuvuuden nousua ja huomion arvoista on, että myös alle vuoden ikäisten lasten tartunnat lisääntyivät selvästi. Tässä ikäryhmässä tartunnan lähteenä on lähes poikkeuksetta oma perhe.

Helveen mukaan lasten ilmaantuvuudet ovat nyt laskussa kaikissa ikäryhmissä. Helveen mukaan kouluissa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva altistuminen tulee todennäköisimmin esiin ja on helpommin tunnistettavissa kuin satunnaisemmissa kontakteissa.

– Helsingin kaupungin tartunnanjäljitysaineistoon perustuen jopa joka kolmas alle 12-vuotiaista tapaus on ollut testattaessa oireeton ja noin kaksi kolmaosaa lasten tartunnoista on saatu kotoa. Huomionarvoista on, että vasta teini-ikäisillä muut sosiaaliset kontaktit ovat toinen merkittävä tartunnanlähde kodin lisäksi.

Altistumisen määrä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on vaihdellut voimakkaasti riippuen koko väestön epidemiatilanteesta. Jatkutartuntoja on todettu seuranta-aikana yhteensä alle kahdella prosentilla kaikista altistuneista eli kuluneen kouluvuoden aikana hieman yli 900 tartuntaa noin 62 000 altistuneesta.

Halveen mukaan tartunnan saaneiden osuus ei ole lisääntynyt tämän vuoden aikana lainkaan samassa suhteessa kuin väestön ilmaantuvuus, joka moninkertaistui tammi-helmikuun aikana.

– Riski tartunnan saamiselle kouluympäristössä vaikuttaa edelleen olevan pieni. Lapsikin voi tartuttaa ja sairastua, mutta kokonaisuudessaan lasten tautitaakka on alhaisempi kuin aikuisilla. Tämä näyttää pätevän myös UK-virusvariantin kohdalla. Kouluissa jatkotartuntoja on edelleen vähän, vaikka tartuntoja on lapsiväestössä aikaisempaa enemmän. Kuten väestössä yleisesti, myös lasten ikäryhmissä tartunnat ovat olleet selvässä laskussa.