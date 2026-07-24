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24.7.2026 05:24 ・ Päivitetty: 24.7.2026 06:57

Tiedätkö, mikä on Ropecon? Kolmipäiväinen tapahtuma alkaa

MIKKO STIG / LEHTIKUVA

Roolipelitapahtuma Ropecon alkaa tänään. Kolmipäiväinen tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tänä vuonna tapahtuman teema on unet.

Ohjelmaan kuuluu paljon erilaisia roolipelejä ja lautapelejä sekä luentoja, paneelikeskusteluja ja työpajoja roolipelaamiseen liittyvistä aiheista. Niissä käsitellään niin historiallisia teemoja kuin uusien pelien ideoimista ja käytännön toteuttamista.

Ropeconissa jaetaan vuosittain Kultainen lohikäärme ja Vuoden peliteko -palkinnot. Palkinnot myönnetään roolipelaamisen edistämisestä Suomessa.

Ropecon-roolipelitapahtumaa on järjestetty vuodesta 1994 alkaen. Tapahtuma järjestetään vapaaehtoisvoimin. Sen järjestämiseen osallistuu järjestäjien mukaan vuosittain noin 1 000 vapaaehtoista.

Tapahtuma on kerännyt aiempina vuosina järjestäjien mukaan yli 10 000 kävijää.

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