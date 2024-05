Itä-Suomen yliopisto: Tarja Cronbergin kunniatohtorin arvo perutaan

Itä-Suomen yliopisto on päättänyt peruuttaa entisen vihreiden puheenjohtajan ja työministerin Tarja Cronbergin kunniatohtorin arvon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yliopisto kertoo tiedotteessa, että Cronberg on esiintynyt huhtikuussa Venäjällä Kaliningradissa pidetyssä konferenssissa Venäjän valtion maksamana vieraana. Tilaisuus on eri lähteistä saatujen tietojen mukaan ollut Venäjän valtion vaikuttamisoperaatio, yliopisto toteaa.

Itä-Suomen yliopisto on keskeyttänyt aiemmin kaiken yhteistyön venäläisten toimijoiden kanssa. Yliopiston mukaan Cronbergin yhteistyö ja esiintyminen tilaisuudessa Venäjällä on vastoin yliopiston periaatteita ja käytäntöjä.

Cronberg oli tarkoitus vihkiä yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi tohtoripromootiossa, joka järjestetään kesäkuun alkupuolella.

Päätös Cronbergin kunniatohtorin arvon peruuttamisesta tehtiin tänään Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa. Asiaa käsiteltiin ylimääräisessä sähköpostikokouksessa.

Varadekaani Minna Tanskanen kertoi aiemmin tänään STT:lle, että tiedekuntaneuvostossa on 15 jäsentä. Joukossa on muun muassa professoreita, lehtoreita ja opiskelijajäseniä.

MUUN muassa Iltalehti kertoi maanantaina, että Cronberg on vieraillut Ukrainan sodan aikana Venäjällä seminaareissa, jotka on liitetty Kremlin vaikuttamisoperaatioon. Iltalehti on tehnyt uutisyhteistyötä eri maiden viestimien kanssa.

Iltalehden mukaan Cronberg oli esimerkiksi huhtikuussa Kaliningradissa puhumassa Baltic Platform -seminaarissa, joka järjestettiin osana Immanuel Kantin 300-vuotisjuhlaseminaaria.

Baltic Platformista on puhuttu Vladimir Putinin presidentinhallinnon määräämänä vaikuttamisoperaationa. Asia paljastuu Kremlin sisäisistä asiakirjoista, jotka myös Iltalehti kertoo saaneensa. Operaation tavoitteena on muokata yleistä mielipidettä Venäjän tavoitteisiin sopivaksi niin Baltian maissa, Pohjoismaissa kuin Saksassa.

Lehden mukaan Cronberg oli myös puhumassa Moskovassa viime marraskuussa. Hän esiintyi Primakov Readings -seminaarissa. Tapahtuma oli yksi Kremlin suunnitelmissa mainituista vaikuttamisoperaation tilaisuuksista.

Iltalehden mukaan Cronberg kertoi Moskovassa EU:n toteuttavan jakolinjojen politiikkaa. Kaliningradissa hän toisti Moskovassa esittämänsä ajatuksen Pohjolan julistautumisesta ydinaseettomaksi.

Cronberg selitti Iltalehdelle Venäjä-vierailujaan tutkimuksen tekemisellä.

- Teen tällä hetkellä tutkimusta Venäjän roolista ydinasejärjestelmässä, ja kirjoitan siitä kirjaa. Tällaisessa tutkimuksessa on erittäin tärkeää, että ymmärrän ja tiedän, mitä Venäjällä tapahtuu ydinasekysymyksiin liittyen, hän sanoi.

STT ei tavoittanut Cronbergiä haastatteluun.