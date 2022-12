Tiedustelukatsaus: Venäjä käyttää ”lähes varmasti” Iranin toimittamia lennokkeja

Viime päivinä iskut Ukrainan sähköinfrastruktuuriin ovat voimistuneet. Iskut on raportin mukaan suureksi osaksi tehty ilmasta ja merestä laukaistuilla risteilyohjuksilla, mutta nyt Venäjä käyttää ”lähes varmasti” myös Iranin toimittamia miehittämättömiä lennokkeja.

Venäjä on myös alkanut käyttää Venäjän Krasnodarin aluetta laukaisupaikkana, kun aiemmin lennokit laukaistiin miehitetyn Krimin alueelta, raportissa sanotaan. Luultavasti tarkoituksena on suojella Krimiä ja helpottaa aseiden lisätoimituksia niiden todennäköisestä saapumispaikasta Venäjälle, joka raportin mukaan on Astrahan.

