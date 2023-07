”Tiet alkavat olla jo vaarallisen huonossa kunnossa” – ammattiliitto vaatii kunnon ”kuoppakorotusta”

Maantiet on saatava kuntoon koko Suomessa, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT vaatii. Teiden kunto on liiton mukaan paitsi talous- myös työturvallisuuskysymys.

Reissatessaan Suomen pääteillä ja sorapäällysteisillä mökkiteillä jokainen voi itse nähdä maanteiden korjausvelan eli teiden huonon kunnon, AKT huomauttaa.

– Ammattikuljettajat kokevat sen joka päivä. Tiet alkavat olla jo vaarallisen huonossa kunnossa. Tästä tulee ammattikuljettajilta viestiä tien päältä, AKT:n sopimustoimitsija Vesa Lackman toteaa tiedotteessa.

Liitto arvioi, että maanteiden kunto on huonontunut huolestuttavalla vauhdilla. Korjausvelka tarkoittaa, että teitä korjataan jatkuvasti vähemmän suhteessa niiden kunnon rapistumiseen, ja tämä velka vain kasvaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kertoi keväällä 2023, että teiden korjausvelka on 1,65 miljardia euroa. Päällystetyistä teistä huonokuntoisia on 7 900 kilometriä eli noin 14 prosenttia. Sorateistä noin 2 800 kilometriä eli 10 prosenttia on huonokuntoisia.