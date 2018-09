Tietoa ja tukea perheille päihdeasioihin puuttumisessa

Nuorten, ja jopa lasten, huumeidenkäytön lisääntyminen on noussut viime kuukausina voimakkaasti esille keskusteluissa ja kirjoituksissa. Ongelma on todellinen, mistä syystä on todella hyvä, että asia on saanut paljon tilaa sekä poliittisessa keskustelussa, että myös lehtien palstoilla. Itse todella järkytyin kun kuulin, että nuorimmat suonensisäisten aineiden käyttäjät ovat tänä päivänä ala-asteikäisiä lapsia!

Mielestäni on itsestään selvää, että kun on kyse näin nuorista lapsista, ei voida puhua ainoastaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista, vaan tuki ja toimet tulee kohdistaa koko perheeseen. On myös selvää, että perheiden tukeminen tulee aloittaa jo varhaiskasvatuksessa, jotta saadaan koppi mahdollisimman varhain lapsista ja perheistä jotka tarvitsevat tukea kasvatustyössään. Tässä(kin) asiassa on tärkeää, että keskustelu ja myös päätetyt toimenpiteet eivät lähde lasten ja vanhempien syyllistämisestä. Parhaaseen tulokseen pääsemiseksi ei myöskään toimijoiden välillä saa lähteä toisten syyttelemisen tielle, vaan on aidosti yhdessä mietittävä parhaita mahdollisia keinoja vaikuttaa perheiden hyvinvointiin.

Vaasan nuorisovaltuusto vastasi 20.9. kokouksessaan Vaasan kaupungin lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön projektin ja Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön (PEPP) luomaan kyselyyn, jossa selvitetään nuorten mielipidettä päihdekasvatuksesta. Lisäksi nuorisovaltuusto kävi laajan keskustelun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Vaasan kaupunki lanseeraisi huumeiden vastaisen kampanjan suoraan kohdistettuna lasten ja nuorten koteihin, heidän huoltajilleen. Nuoret näkivät itse asian tärkeänä, mutta peräänkuuluttivat, että kaikkein tärkeintä on nyt löytää oikea tapa millä aidosti on vaikutusta nuorten päihdekäyttäytymiseen. Sekä oppilaiden päihdekasvatuksen, että myös vanhempien tietoisuuden parantamiseksi, nousi kokemusasiantuntijoiden rooli hyvin voimakkaasti esille puheenvuoroissa. Nuoret kokivat, että se kun joku joka on itse kokenut huumehelvetin tai jonka lapsi on joutunut huumekoukkuun, kertoo omin sanoin kokemuksestaan, on huomattavasti tehokkaampaa kuin se, että joku asiantuntija pitää ”kalvosulkeiset” asiasta.

Moni vanhempi ei valitettavasti havaitse merkkejä lapsensa päihteiden käytöstä tai kokee itsensä voimattomaksi tilanteessa missä epäilee lapsensa käyttävän huumeita. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää tiedottaa vanhempia yhä laajenevasta huumeongelmasta ja antaa huoltajille rohkeutta epäillä ja kyseenalaistaa oman lapsen päihteidenkäyttöä sekä myös ohjeistaa, neuvoa ja tukea vanhempia heidän kasvatustyössään.

Nuorisovaltuuston kokouksessa esitettiin yhtenä vaihtoehtona perinteisten vanhempainiltojen järjestämistä. Tilaisuuksissa kokemusasiantuntija voisi kertoa tarinansa todellisesta elämästä ja vanhempia ohjeistettaisiin havaitsemaan päihteiden käyttö ja kerrottaisiin mistä he saavat apua ja tukea tilanteissa missä epäilevät lapsensa käyttävän huumausaineita. Tilaisuuden päätteeksi jaettaisiin vielä jokaiselle vanhemmalle mukaan kotiin vietäväksi informaatiopaketti, josta löytyy myös yhteystiedot auttaviin tahoihin. Ryhdymme nuorten idean mukaisesti tuumasta toimeen ja järjestämme ensimmäiset päihdevalistusvanhempainillat nyt heti tänä syksynä.

Kirjoittaja on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vaasasta.