Tietosuojavaltuutettu kieltää Yangoa siirtämästä henkilötietoja Suomesta Venäjälle

Tietosuojavaltuutettu on päättänyt kieltää Yango-taksipalvelua siirtämästä keräämiään henkilötietoja Suomesta Venäjälle. Kiellon taustalla on tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan Venäjällä voimaan astuva lainsäädäntö, jonka perusteella Venäjän turvallisuusviranomaisilla on oikeus saada taksipalveluilta niiden keräämiä tietoja.