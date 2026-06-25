Tietosuojavaltuutetulta sapiskaa Oikeuspalveluvirastolle – työntekijöiden luottotietoja tarkastettiin perusteetta

Tietosuojavaltuutettu on antanut Oikeuspalveluvirastolle huomautuksen työntekijöiden luottotietojen tarkastamisesta ilman perustetta.

Tietosuojavaltuutetun mukaan Oikeuspalveluvirasto tarkasti vuosina 2024-2025 yhteensä lähes 700 virkahenkilön luottotiedot. Oikeuspalveluvirasto järjestää oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja.

Oikeuspalveluvirasto ilmoitti tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle itse viime marraskuussa. Virheellisesti tarkistetut tiedot on viraston mukaan tuhottu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto muistuttaa, että henkilötietojen käsittely edellyttää aina lainmukaista käsittelyperustetta.

Työnantaja voi tarkastaa työnhakijoiden tai työntekijöiden luottotiedot ainoastaan rajatuissa tapauksissa, kuten esimerkiksi luotettavuuden arvioimiseksi tehtävissä, joissa käsitellään merkittävää määrää rahaa tai arvopapereita ilman välitöntä valvontaa.