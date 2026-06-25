Kotimaa
25.6.2026 12:04 ・ Päivitetty: 25.6.2026 12:04
Tietosuojavaltuutetulta sapiskaa Oikeuspalveluvirastolle – työntekijöiden luottotietoja tarkastettiin perusteetta
Tietosuojavaltuutettu on antanut Oikeuspalveluvirastolle huomautuksen työntekijöiden luottotietojen tarkastamisesta ilman perustetta.
Tietosuojavaltuutetun mukaan Oikeuspalveluvirasto tarkasti vuosina 2024-2025 yhteensä lähes 700 virkahenkilön luottotiedot. Oikeuspalveluvirasto järjestää oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja.
Oikeuspalveluvirasto ilmoitti tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle itse viime marraskuussa. Virheellisesti tarkistetut tiedot on viraston mukaan tuhottu.
Tietosuojavaltuutetun toimisto muistuttaa, että henkilötietojen käsittely edellyttää aina lainmukaista käsittelyperustetta.
Työnantaja voi tarkastaa työnhakijoiden tai työntekijöiden luottotiedot ainoastaan rajatuissa tapauksissa, kuten esimerkiksi luotettavuuden arvioimiseksi tehtävissä, joissa käsitellään merkittävää määrää rahaa tai arvopapereita ilman välitöntä valvontaa.
Työsuhteen aikana luottotiedot saa tarkastaa vain, jos työtehtävät muuttuvat niin, että laissa säädetyt edellytykset tarkastamiselle täyttyvät.
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