TikTokista kerrotut uutiset aiheuttivat huolta valtioneuvostossa ja eduskunnassa – ministereitä kehotettu olemaan käyttämättä sovellusta virkapuhelimissa

Valtioneuvosto ja eduskunta huolestuivat sosiaalisen median alustaan TikTokiin liittyvästä uutisoinnista siinä määrin, että ryhtyivät toimiin. Johannes Ijäs Demokraatti

Valtioneuvoston osalta kyse on jopa pyynnöstä poistaa sovellus virkapuhelimesta, eduskunta taasen on antanut kansanedustajille ja työntekijöille käytöstä ohjeita.

Esimerkiksi Ylen kansainvälisistä lähteistä siteeraamaan uutisen mukaan kiinalaisomisteisen TikTokin on mahdollista seurata omassa sovelluksen sisäisessä selaimessaan käyttäjänsä toimintaa kuten jokaista näytön näpäytystä tai näppäimistölle syötettävää tekstiä.

TikTok on myöntänyt Forbesille, että sen koodi mahdollistaa käyttäjien toiminnan seuraamisen selaimessa, mutta kiistänyt pontevasti, että tätä mahdollisuutta käytettäisiin. Kyse on siitä, että oma selain mahdollistaa optimaalisen käyttökokemuksen.

Yle kertoo, että TikTokin ja myös muiden someyhtiöiden käyttämän seurannan mahdollistavan koodin on selvittänyt tietoturva-asiantuntija Felix Krause. Krausen blogissa julkaistu selvitys ei kuitenkaan löytänyt todisteita siitä, että TikTok tai sen koommin esimerkiksi Facebook, Instagram ja Facebook Messenger keräisivät sisäisillä selaimillaan käyttäjistään dataa.

Suomessa nyt tikunnokkaan joutuneen TikTokiin liitetyistä huolista on kirjoittanut laajasti muun muassa Iltalehti artikkelissaan.

Mediaa on seurattu tarkkaan myös eduskunnassa ja valtioneuvostossa, joissa tietohallinto on ryhtynyt myös käytännön toimiin.

VALTIONEUVOSTON TIETOHALLINTOJOHTAJA Max Hamberg kertoo, että valtioneuvosto on laittanut asiasta sisäiseen verkkoonsa uutisen.

– Siinä toivottiin, että mikäli TikTok on virkapuhelimessa käytössä, sovellus poistettaisiin, Hamberg sanoo.

Hän vahvistaa, että kehotus koskee valtioneuvoston työntekijöitä, myös esimerkiksi ministereitä, mikäli he virkapuhelimeltaan TikTokia käyttävät.

Hamberg kertoo, että muutamalla kymmenellä valtioneuvostossa työskentelevällä on asennettu TikTok virkapuhelimeensa. Hän ei avaa, onko joukossa esimerkiksi ministereitä.

– On ollut myös puhetta, että tarvittaessa voidaan lähettää henkilökohtainen viesti puhelimiin, joihin sovellus on asetettu. Lisäksi meillä on henkilöitä, joilla on puhelinetu, heidänkin pitäisi osata olla harkitseva eri sovelluksien kanssa.

Hamberg kertoo, että valtioneuvoston toiminnan taustalla ovat julkiset tiedot siitä, että TikTokin selain voisi edes teoriassa mahdollistaa käyttäjien toiminnan seuraamista, jonka TikTok on siis voimakkaasti kiistänyt.

Hambergin mukaan valtioneuvostossa ei ole viime aikoina otettu kantaa muiden sosiaalisen median sovellusten käyttöön, mutta aika ajoin on korostetusti tuotu esille, ettei virkapuhelimiin pidä asentaa kuin virkatehtävissä tarvittavia sovelluksia.

SAMOJEN TIKTOKIN selaimeen liittyvien uutisten vuoksi myös eduskunnan tietohallinto on ryhtynyt toimiin.

Eduskunnan tietohallintopäällikkö Ari Apilo kertoo, että tietohallinto on ohjeistanut kansanedustajia ja eduskunnassa työskenteleviä olemaan käyttämättä TikTok-palvelun omaa selainta. Ohjeistus on lähetetty Apilon mukaan 19.8. TikTokin toimintaa spekuloivien uutisten noustua maailmalla eetteriin.

– Eli ei tulisi TikTokin selaimen kautta käyttää internet-palveluita, Ari Apilo selventää, mistä ohjeessa on kyse.

– Meillähän ei ole näyttöä siitä, että TikTok sinällään olisi tietoturvaton. Mahdolliset riskit liittyvät nimenomaan selaimen käyttöön, Apilo sanoo viitaten siihen, että jo sitä, että edes periaatteellisella tasolla sen kautta voitaisiin seurata käyttäjän toimintaa selaimessa, pidetään riskinä.

Apilon mukaan ohjeistukseen on haettu malli Traficomista.

Apilon mukaan tietohallinnossa on pohdittu myös kehotusta poistaa sovellus eduskunnassa työskentelevien työpuhelimista, mutta tähän ei kuitenkaan ole Traficomin suositusta.

– Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei ole antanut suositusta, että sovellus tulisi poistaa kansallisella tasolla. Seuraamme Traficomin ohjeistuksia ja uhka-arvioita, sieltähän tulee kansallisella tasolla varoituksia ja joskus poistokehityksiä sovelluksista, joissa on tietoturvauhkia. Noudatamme niitä.

APILO SANOO, että TikTokia käytetään eduskunnassa, ei kovin laajasti mutta jonkin verran. Hän ei avaa sitä, kuinka moni kansanedustaja käyttää palvelua.

Apilo toteaa, että vastaavia huolia liittyy myös muihin some-sovelluksiin ja asioita on aina silloin tällöin pohdittu tietohallinnossa. Tällaisia ohjeistuksia ei ole aivan viime aikoina lähetetty muihin some-palveluihin liittyen.

– Jatkuvasti pyritään ohjeistamaan ja kouluttamaan koko eduskunnan henkilöstöä tämäntyyppisten tietoturva-asioiden kanssa ja opastamaan turvalliseen käyttöön. Aika usein tilanne on se, että eri sovellukset eivät sinänsä aiheuta tietoturvauhkaa vaan sisällöt, joita sinne käyttäjän toimesta syötetään. Silloin tullaan siihen, että ohjeistus ja koulutus ovat ehkä paras tapa hallita riskejä. On kuitenkin selvää, että somen hyödyntäminen on osa kansalaisyhteiskuntaa ja sitä kautta eduskunnan toimintaakin. Ajan pyörää ei voi kääntää taaksepäin, Apilo summaa.