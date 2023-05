Tilanne hallitusneuvotteluissa tulehtui – nyt avautuu Annika Saarikko: ”En jännittänyt”

Keskustan puheenjohtaja, toimitusministeristön valtiovarainministeri Annika Saarikko ja SDP:n varapuheenjohtaja, toimitusministeristön kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari kohtasivat Suomen Yrittäjien tentissä aamupäivällä. Rane Aunimo Demokraatti

Kun Säätytalolla muodostetaan parhaillaan Suomeen uutta hallitusta, keskusta ja SDP ovat tällä tietoa jäämässä oppositioon. Keskusta ilmoitti heti tappiollisten vaalien jälkeen, että puolue suuntaa oppositioon. SDP ei puolestaan saanut kutsua hallitusneuvotteluihin.

Saarikko sanoi pysyneensä sittemmin paljolti poissa julkisuudesta antaakseen työrauhan hallituksen muodostajille.

– Uudelle hallitukselle annamme mahdollisuuden ja sen mukaan olen halunnut myös tätä aikaa rauhoittaa neuvottelijoille vaikeassa tilanteessa löytää ratkaisuja. Sitten hallitusta arvioidaan tulosten perusteella.

Myös Skinnari korosti tarvetta antaa työrauha Säätytalolle kokoontuville.

– Nyt annetaan muiden yrittää. Me olemme tehneet neljä vuotta kovasti töitä tosi vaikeissa olosuhteissa ja luulen, että me kaksi, jos ketkä tiedämme, mitä se on ollut, Skinnari viittasi myös Saarikkoon.

Hän sanoi toivovansa, että Suomi saa toimintakykyisen hallituksen.

– Sitten katsotaan, mitä ruutua SDP pelaa ja mitä ruutua kukin pelaa, mutta näin demokratia toimii ja pulinat pois.

HALLITUSNEUVOTTELUT kriisiytyivät viime viikolla ja erityisesti viikonloppuna. Saarikolta kysyttiin tentissä, jännittikö hän jo tilannetta ja mahdollista soittoa hallituksen muodostajalta Petteri Orpolta.

– En jännittänyt. Olin aivan varma, että hallitus kyllä uomansa löytää ja siihen oli monta syytä. Ensinnäkin RKP sellaisena puolueena, jollaisena olen oppinut sen hallitusyhteisyössäkin tuntemaan, on puolue, jonka logiikka on sittenkin enemmän sitoa itseään tiiviisti johonkin kuin hajottaa.

Saarikko sanoi, että toiseksi kaikilla hallituspuolueilla näyttää olevan tahto saada hallitus kasaan.

– Itsekin hallitusvastuussa paljon kipuilleena puolueeni kanssa tiedän, että valtaosalle suomalaisista puoleista vakaus on sittenkin se voittava asia, vaikka kuinka harmittaisi.

Perussuomalaisista Saarikko kuitenkin sanoo, että heitä emme vielä oikeastaan tunne hallituspuolueena ja vastuunkantajana.

– Mutta RKP:n toimintakulttuurin tuntien arvioin, että hallitus kuitenkin yhteisen sävelen löytää.

Saarikolta kysyttiin myös, onko keskustan ehdoton ”ei” hallitukseen menosta edelleen yhtä ehdoton kuin huhtikuussa.

– Jos hallituksen muodostaminen kestää, niin ei keskustan kärsivällisyys siihen ensimmäisenä lopu. Hallitus ottaa sen ajan, minkä ottaa muodostuakseen, eikä tämä Suomen seuraavat neljä vuotta ole nyt päivistä kiinni eli (niin) meidän kaikkien kannattaa siihen suhtautua, Saarikko muotoili tiistaina.

Jos Säätytalon tämä kokoonpano ei siltikään onnistuisi saamaan hallitusta kokoon, Saarikon mukaan on edelleen muitakin vaihtoehtoja uudelle hallitukselle mutta edelleen ilman keskustaa.

SKINNARILTA kysyttiin, onko SDP siirtymässä pari piirua yrittäjien suuntaan, kun puolueen puheenjohtaja vaihtuu syyskuun puoluekokouksessa.

– Jos nyt katsotaan vähän pidemmällä aikavälillä politiikkaa, maailma ja yrittämistäkin pitää katsoa, niin kun 2015 itse tein SDP:n yrittäjäohjelman ja jos katsoo niitä asioita, niin varmasti kahdeksan kymmenestä oli sellaisia, joista olemme täsmälleen yhtä mieltä. Toki siellä on asioita, mistä emme olleet.

– Se mitä SDP:n johdossa tapahtuu, mihin suuntaan SDP menee, niin on ihan selvää, että SDP haluaa kasvua, kestävää kasvua ja siihen tarvitaan yrittäjyyttä, monipuolisempaa elinkeinorakennetta, ja ainakin itse aion tehdä kaikkeni, että näin toteutuu jatkossakin.

Skinnarin mukaan taloudessa on edessä isoja haasteita ja varmasti löytyy myös asioita, joissa SDP voi oppositiostakin tukea hallitusta.