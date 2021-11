Tilanne kiristyy Puolan ja Valko-Venäjän rajalla – satoja siirtolaisia yrittää rynniä läpi teräslanka-aitojen

Tilanne Valko-Venäjän ja Puolan rajalla kiristyy. Puolan hallituksen tiedottajan Piotr Mullerin mukaan rajalle on saapumassa satoja ihmisiä ja yksi ryhmä on yrittänyt ylittää rajan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rajavartijat ovat ottaneet osan ihmisistä kiinni, Muller sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Mullerin mukaan Puolan hallituksen kriisiryhmä on kokoontumassa myöhemmin tänään. Puolan sisäministerin Mariusz Kaminskin mukaan maan hallinto on lisännyt poliiseja ja sotilaita raja-alueelle.

Puolan rajavartioston ja sisäministeriön tviittaamilla videoilla näkyy suuri joukko ihmisiä kerääntyneenä raja-aidan tuntumaan. Videoilla näkyy myös, kuinka osa ihmisistä yrittää vahingoittaa rajalle pystytettyä teräslanka-aitaa muun muassa puunrungoilla ja katkaisupihdeillä.

Puolan viranomaisten tiedottaja Stanislaw Zaryn sanoi aiemmin rajalle suuntaavan ryhmän olevan aseistettujen valkovenäläisten tiukassa valvonnassa.

- Nämä päättävät, mihin suuntaan ryhmä kulkee.

Rajalle saapuneet ihmiset ovat Valko-Venäjän jatkuvassa valvonnassa, sanoo Puolan sisäministeriö Twitterissä. Sisäministeriön julkaisemilla videoilla rajalle saapuneen ihmisjoukon taustalla kulkee aseistettuja maastopukuisia ihmisiä.

Uutistoimisto AFP:n faktantarkistuspalvelu selvitti maantieteellisen sijainnin tarkistuksella, että yksi aiemmin maanantaina julkaistuista videoista on otettu Valko-Venäjällä runsaan kilometrin päässä Puolan Kuznican rajanylityspaikasta. Tien varrella olevat kyltit videolla ovat valkovenäläisiä.

Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa siitä, että tämä on järjestänyt maansa EU-rajoille siirtolaisaallon. Tulijat ovat pääosin Lähi-idästä.

”Nato on valmiina avustamaan liittolaisiamme.”

Sotilasliitto Nato sanoi tänään lausunnossaan olevansa huolissaan tilanteen kiihtymisestä rajalla. Nato kutsui Valko-Venäjän toimintaa ”hybriditaktiikaksi” ja kehotti maata noudattamaan kansainvälistä lakia.

- Nato on valmiina avustamaan liittolaisiamme ja säilyttämään alueen turvallisena.

EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että Bryssel on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa’asta kohtelusta. Lukashenka on kiistänyt syytteet.

Puolaan pyrkineet ovat usein kertoneet, että Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat heidät ylittämään rajan ja sitten Puolan viranomaiset työnsivät heidät takaisin Valko-Venäjän alueelle.

Puolalaisen Gazeta Wyborcza -lehden mukaan alueella on tähän mennessä kuollut ainakin kymmenen maahanpyrkijää, joista seitsemän kuoli Puolan puolella rajaa.

Puola on lähettänyt alueelle tuhansia sotilaita, ottanut alueella käyttöön hätätilan, rakentanut teräslanka-aidan ja hyväksynyt muurin rakentamisen.