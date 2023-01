”Tilanne on äärimmäisen hankala” – Teknologiateollisuuden palkkajumin avautuminen ei ole näköpiirissä

Teknologiateollisuuden sovitteluehdotuksesta toivottiin avausta palkkaneuvottelujen pullonkaulaan, mutta sellaista ei valtakunnansovittelijan toimistolta perjantaina saatu. Teollisuusliitto hylkäsi sovintoehdotuksen yksimielisesti. Sovittelu tuskin jatkuu ennen helmikuun alussa alkavia lakkoja. Simo Alastalo Demokraatti

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran ehdotus olisi kelvannut Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Ehdotus sisälsi kaksivuotisen sopimuksen irtisanomismahdollisuudella. Palkankorotus olisi ollut koko ajalta 6,6 prosenttia. Ensimmäiseltä vuodelta 4,1 ja toiselta 2,5 prosenttia. Ehdotuksessa oli mukana maltillinen 250 euron kertaerä.

– Tässä on liikuttu äärirajoilla koko ajan. Tilanne on äärimmäisen hankala kuten voitte ymmärtää. On yritetty etsiä sellaista ratkaisua, jolla turvattaisiin ostovoima ja varmistettaisiin Suomen kilpailukyky, mutta tänään se ratkaisu ei vielä syntynyt, Sajavaara kommentoi Bulevardilla perjantaina aamulla.

TEOLLISUUSLIITON puheenjohtajan Riku Aallon mukaan ehdotus ei kelvannut, koska palkat eivät olisi nousseet tarpeeksi.

– Nämä eivät olleet riittävät palkankorotukset tilanteessa, jossa inflaatio on kova ja hintojen nousut ovat kurittaneet jäsentemme kotitalouksia. Pyrimme tietysti saamaan hieman lisää, Aalto sanoi.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi oli ratkaisuun pettynyt.

– Olemme tulleet todella paljon vastaan aiemmasta, jos arvioidaan näitä korotusesityksiä, joista tuossa sovintoesityksessä puhutaan. Nämähän ovat merkittävästi korkeampia kuin menneinä vuosina on ollut.

Valtakunnansovittelijan toimistolla Ruohoniemi ei nähnyt ehdotukseen sisältyneiden palkankorotusten tasossa riskiä, jos kaikki menee hyvin. Tiedotteessaan hän piti korotuksia tasoltaan jo ”huolestuttavan korkeina” työllisyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta.

Ruohoniemi arvioi tilanteen sotkevan myös käynnissä olevan teknologiateollisuuden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden sovittelun.

– Sovittelutapaamisia niiden osalta on sovittu tuohon viikonlopun ajalle, mutta aika huonot edellytykset niillä on mennä eteenpäin tällaisessa olosuhteessa.

MITÄ tahansa teollisuus sopii yli 1,9 prosentin, tulee myös viime vuonna solmitun kunta-alan sopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Ruohoniemen mukaan myös tänään hylätty sovintoehdotus olisi tullut julkiselle sektorille kalliiksi.

– Tämäkin ratkaisu olisi tuonut merkittäviä lisäkustannuksia sekä kunnille että hyvinvointialueille. Teollisuusliiton näkemys on, että niitä täytyy ilmeisesti tulla vielä enemmän.

Sovittelun jatkon ajankohdasta ei ole toistaiseksi tietoa.

– Tänään paistaa aurinko. Toivotaan, että paistaa kohta täällä Bulevardillakin, valtakunnansovittelija Sajavaara sanoi.