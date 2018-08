”Tilanne on kestämätön” – kansanedustaja kysyy, tiedostaako hallitus lääkkeiden saatavuusongelman vakavuuden

Tuoreen tutkimustiedon perusteella noin 80 prosentilla apteekeista oli lääkkeiden saatavuusongelmia päivittäin tai lähes päivittäin. Tilanne on kestämätön, sanoo SDP:n oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

Tutkimustiedon osalta Tuppurainen viittaa proviisori Kati Sarnolan perjantaina Itä-Suomen yliopistossa tarkastettuun väitöskirjaan.

Saatavuusongelmia oli tavanomaisissa, yleisesti käytetyissä lääkeryhmissä, kuten hermostoon vaikuttavissa lääkkeissä sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä. Näistä saatavuuskatkostapauksista kolmasosa aiheutti ongelmia, kuten tyytymättömyyttä asiakkaissa.

Saatavuusongelmat koskevat ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lisäksi myös tuotanto- ja lemmikkieläinten lääkkeitä, huomauttaa Tuppurainen.

– Kesällä 2018 esimerkiksi kyyn pureman hoitoon tarvittavaa seerumia eläimille ei ollut juurikaan saatavilla Pohjois-Suomen alueella. Seerumin puute voi aiheuttaa vaikeita myrkytystapauksia tai jopa lemmikin menetyksen. Ongelmana on saatavuuden ohella seerumin tähtitieteellinen hinta, Tuppurainen sanoo.

Osa lääkkeiden saatavuusongelmista johtuu tekijöistä, johon on vaikea vaikuttaa: Suomen lääkemarkkinat ovat pienet eikä täällä sen vuoksi ole riittävästi lääkealan kilpailua. Lisäksi tuotteiden myynnissä on kausivaihteluita. Tuppurainen korostaa, että on kuitenkin myös toimenpiteitä, joilla tilannetta voitaisiin helpottaa.

– Tiedonkulkua lääkeyrityksiltä ja lääketukkukaupoilta apteekkeihin voitaisiin parantaa ja lisäksi edellyttää varautumis- ja kriisiviestintäsuunnitelmia, hän esittää.

Tuppurainen on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy onko hallitus tietoinen sekä ihmisten että kotieläinten tarvitsemien lääkkeiden saatavuusongelman vakavuudesta ja mitä hallitus aikoo tehdä parantaakseen tilannetta.

– Lääkehuollon toimivuus on yksi terveydenhuoltojärjestelmämme kulmakivi, Tuppurainen päättää.