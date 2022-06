”Tilanne on kestämätön” – Puolustusvoimien henkilöstö uupuu, järjestöt vaativat päättäjiä kantamaan vastuunsa

Puolustushallinnon virkakunta vastustaa henkilöstöjärjestöjen mukaan Puolustusvoimissa työskentelevien työaikalain uudistamista, vaikka henkilöstön työssäjaksamisesta huolehtiminen on osa Suomen puolustusvalmiutta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Koska asia ei ole neuvotteluteitse edennyt, päättäjien ja lainsäätäjien on kannettava vastuunsa henkilöstön jaksamisesta.

Tätä vaativat Puolustusvoimissa työskenteleviä sotilaita ja siviilejä edustavat henkilöstöjärjestöt Upseeriliitto, Aliupseeriliitto, Päällystöliitto sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Puolustusvoimien henkilöstöä ei koske yleinen työaikalaki, vaan heihin sovelletaan työaikasäännöksiä, jotka heikentävät järjestöjen mukaan työssäjaksamista.

– Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen on osa Suomen puolustusvalmiutta. On käsittämätöntä, jos päättäjät eivät tätä ymmärrä. Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa ei luulisi kenelläkään olevan varaa rapauttaa tärkeintä voimavaraansa – henkilöstöä. Työntekijät voivat paremmin ja voimavarat lisääntyvät, kun työaika ja vapaa-aika ovat tasapainossa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa tiedotteessa.

Järjestöt muistuttavat, että lisäksi nykyinen työaikalainsäädäntö asettaa henkilöstön epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa muuhun yhteiskuntaan.

– Henkilöstöjärjestöt ovat käyneet pitkään vuoropuhelua puolustushallinnon kanssa henkilöstön aseman kohentamiseksi. Valitettavasti lainsäädännön uusiminen vastaamaan tätä päivää on käytännössä pysähtynyt virkakunnan vastustukseen, Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen kertoo.

”Työaikamääräyksiä on voitava kehittää lähemmäs 2020-luvun työelämää.”

Tämänhetkistä tilannetta kuvataan kovaksi, sillä valmiutta on nostettu. Sotilaallisten harjoitusten lisääntyminen ja pitkien meripalvelujaksojen on kerrytettävä työaikaa, jotta henkilöstö voi palautua vapaa-ajallaan.

– Kesälomia on siirretty lukuisten harjoitusten takia, ja syksyllä on edessä uudet harjoitukset ilman palauttavaa aikaa. Tilanne on kestämätön. Kohonneen valmiuden tilassa työntekijät Puolustusvoimissa ovat entistä kovemmalla ja heidän työkykynsä on vaarassa. Tukea tarvitaan välittömästi, Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita vaatii.

Samalla linjalla on Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka.

– Sotilaallisen harjoituksen ja meripalvelun rasituksista on palauduttava. Työaikamääräyksiä on voitava kehittää lähemmäs 2020-luvun työelämää.

Koska keskustelut puolustushallinnon virkakunnan kanssa eivät ole johtaneet tuloksiin, henkilöstöjärjestöt suunnittelevat kartoittavansa yhdessä jäsenistönsä mielipidettä toimista, joilla asiaa ryhdytään edistämään.

– Vastuullisten poliittisten päättäjien on nyt korkea aika ottaa aloite asiassa ja tarttua yhteistyön käteen, jonka Puolustusvoimissa työskentelevien henkilöstöjärjestöt ovat ojentaneet, toteavat neljän henkilöstöjärjestön puheenjohtajat.