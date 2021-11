”Tilanne on täysin kestämätön” – virkatodistuksen toimitusaika on jopa 20 viikkoa

Ne vaativat kirkossa yhteistä vastuunkantoa virkatodistuskriisin ratkaisemiseksi.

– Kirkon virkatodistusten toimitusaika on liian pitkä (8-20 viikkoa) etelän alueellisissa keskusrekistereissä. Samaan aikaan toisaalla Suomessa toimitusaika keskusrekistereissä on huomattavasti lyhyempi, seurakuntayhtymät kertovat tiedotteessaan.

Ne pitävät tilannetta täysin kestämättömänä.

– Ihmiset joutuvat odottamaan virkatodistuksia nyt kohtuuttoman pitkään. Asiakkaat eri puolella Suomea ovat eriarvoisessa asemassa asioidessaan viranomaisen kanssa. Saatu asiakaspalaute on musertavaa. Kirkko on toistuvasti median hampaissa, eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty useita kanteluita ja useat asiakkaat harkitsevat vahingonkorvausvaateiden esittämistä.