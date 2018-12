Tilannehuone.fi-verkkosivusto joutui hyökkäyksen kohteeksi – 700:n tiedot vaarassa

Verkkosivu Tilannehuone.fi on joutunut verkkohyökkäyksen kohteeksi. Sivun käyttäjistä noin 700:n tiedot ovat vaarantuneet.

Viranomaishälytyksiä seuraavalle verkkosivulle tehty hyökkäys havaittiin lauantaina ja pysäytettiin samana iltana, kertoi ohjelmistoyhtiö Arknet Avoin Yhtiön toinen omistaja Tuomas Mikkola STT:lle tänään.

Ulkopuolisille on saattanut päätyä käyttäjän sähköpostiosoite ja kryptatussa eli salatussa muodossa oleva salasana.

Kirjautuminen edellyttää kyseisiltä 700 käyttäjältä salasanan vaihtoa. Lisäksi Tilannehuone.fi lähetti heille suosituksen, että on syytä vaihtaa salasana myös muista verkkopalveluista, joissa käyttäjällä on sama sähköpostin ja salasanan yhdistelmä.

Verkkohyökkäyksestä kertoi sunnuntaina Keskisuomalainen.