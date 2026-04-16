Kotimaa
16.4.2026 05:48 ・ Päivitetty: 16.4.2026 05:48
Tilastokeskus: Fossiilisten polttoaineiden kulutus laski reippaasti
Fossiilisten polttoaineiden kulutus laski viime vuonna 8 prosenttia toissa vuoteen verrattuna, kertoo Tilastokeskus.
Energiankulutus laski kokonaisuudessaan prosentin viime vuonna.
Viime vuonna fossiilisilla polttoaineilla katettiin 27 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta, kun mukaan lasketaan myös turve. Fossiilisten polttoaineiden kulutus laski kaikissa luokissa eli öljyssä, hiilessä, turpeessa ja maakaasussa.
Uusiutuvan energian kulutus kasvoi prosentin, ja sen osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 44 prosenttia.
