27.4.2026 05:57 ・ Päivitetty: 27.4.2026 09:03
Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus edelleen laskussa
Kuluttajien luottamus laski huhtikuussa edelleen. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua vajosivat entistäkin alemmaksi, kertoo Tilastokeskus.
Luottamuksen horjuminen näkyy Tilastokeskuksen mukaan siten, että harvinaisen harva suunnittelee asunnon ostoa. Asunnon ostoaikeet olivat huhtikuussa harvinaisimpia tällä vuosikymmenellä. Myös suunnitelmia kodin peruskorjaamiseen oli edelleen tavallista vähemmän.
- Melkein yhtä matalalla tasolla on tosin käyty jo pariin otteeseen aiemminkin viime vuosien aikana, Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo sanoo tiedotteessa.
ODOTUKSIA taloudesta nakertavat Tilastokeskuksen mukaan sodat ja sekavan maailmantilanteen seuraukset, kuten polttoaineiden kallistuminen.
- Koko EU:n ja euroalueen tasolla talousluottamus on suorastaan romahtanut. Suomessa vähittäistä hiipumista on ollut jo marraskuusta alkaen, sanoo Kangassalo.
Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku laski huhtikuussa lukemaan -12,5. Maaliskuussa luku oli -11,5 ja helmikuussa -10,5.
Lisäksi enää noin 14 prosenttia kuluttajista uskoo Suomen taloustilanteen parantuvan seuraavan vuoden aikana, ja melkein puolet ennakoi maan talouden taantuvan.
Kuluttajien arviot huhtikuussa kyselyhetken inflaatiosta ja hintojen muutoksesta vuoden kuluttua kohosivat entisestään. Kuluttajat esimerkiksi arvioivat, että hinnat nousisivat yli neljä prosenttia seuraavan vuoden aikana.
Hintojen nousu voi olla Tilastokeskuksen mukaan yksi syy siihen, että kuluttajista miltei 30 prosenttia arvioi huhtikuussa oman taloutensa tilan huonommaksi kuin vuotta aiemmin. Entistä useampi pelkäsi myös taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa.
EPÄVARMASTA taloustilanteesta huolimatta yritysten luottamus vahvistui hieman huhtikuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK tiedotteessa.
Valtaosalla suomalaisyrityksistä tuotanto ja myynti ovat olleet pienessä kasvussa alkuvuoden aikana.
Rakentamisen luottamus sen sijaan laski huhtikuussa. Teollisuuden ja vähittäiskaupan luottamus vahvistui huhtikuussa hieman, ja palveluiden luottamus pysyi lähes ennallaan.
Rakentamisen luottamus painui jonkin verran heikommaksi huhtikuussa. Muiden toimitalojen indikaattorit nousivat hieman.
Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 12.02.
