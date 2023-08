Tilastokeskus: Naisista yli kolmannes on kokenut parisuhdeväkivaltaa – miehistä vastaavaa on kokenut 18 prosenttia

Kaikkiaan 34 prosenttia 16-74-vuotiaista naisista kertoo kokeneensa nykyisen tai entisen parisuhdekumppaninsa taholta fyysistä väkivaltaa, uhkailua tai seksuaaliväkivaltaa, kertoo Tilastokeskuksen tutkimus. 18-74-vuotiaista miehistä vastaavaa on kokenut 18 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Naiset ovat väestötasolla kokeneet parisuhdeväkivallan kierrettä miehiä useammin. Tutkimuksen mukaan lapsuudessa todistettu tai koettu väkivalta on yhteydessä väkivallan kokemuksiin parisuhteen aikana.

Naisista neljännes on kokenut parisuhteessa sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa kumppaniltaan. Miehet ovat kokeneet parisuhteissa henkistä väkivaltaa useammin kuin fyysistä.

Sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvista 28 prosenttia on kokenut henkistä väkivaltaa parisuhteessa viimeisten viiden vuoden aikana.

Sekä naiset että miehet ovat kohdanneet parisuhteessa henkisen väkivallan tekomuodoista eniten vähättelyä ja oikeuttamatonta mustasukkaisuutta. Lisäksi erityisesti naiset ovat kohdanneet parisuhteessa vakavaa henkistä väkivaltaa, kuten pelottelua ja uhkailua.

- Vanhimmat ikäpolvet raportoivat väkivaltaa vähiten, etenkin henkistä, kertoi Tilastokeskuksen yliaktuaari Miina Keski-Petäjä tiedotustilaisuudessa.

Lisäksi maaseudulla asuvien keskuudessa parisuhdeväkivaltaa koetaan kaupunkialueella asuvia vähemmän. Ulkomaalaistaustaisissa ja vieraskielisissä ryhmissä koetaan parisuhdeväkivaltaa myös muita huomattavasti vähemmän.

Keski-Petäjä uskoo syyn löytyvän siitä, että väkivaltaa ei tunnisteta tai siitä ei haluta kertoa läheisille tai viranomaisille.

NAISISTA 57 prosenttia ja miehistä 46 prosenttia on joskus elämässään kokenut fyysistä väkivaltaa, uhkailua tai seksuaaliväkivaltaa. Tutkimuksen mukaan naisten kohtaama väkivalta on kuitenkin toistuvampaa ja vakavampaa luonteeltaan kuin miesten kohtaama.

Parisuhteen ulkopuolella koetusta väkivallasta miehet joutuvat useimmin fyysisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi. Naiset joutuvat puolestaan tutkimuksen mukaan parisuhteen ulkopuolella useimmin seksuaaliväkivallan uhriksi. Seksuaaliväkivalta on tuloksissa kaikista sukupuolistuneinta.

- Seksuaaliväkivallan kokemukset ovat yleisimpiä 16-34-vuotiailla naisilla. Heistä yli puolet on kohdannut seksuaaliväkivaltaa vähintään kerran, yliaktuaari Henna Attila sanoo tiedotteessa.

MYÖS työelämässä koettu seksuaalinen häirintä painottuu tutkimuksessa naisiin. Seksuaalista häirintää on tutkimuksen mukaan työelämässä kokenut useampi kuin joka toinen nainen. Seksuaalinen häirintä työelämässä painottuu etenkin naisvaltaisille palvelualoille, kuten kaupan alalle ja terveydenhuoltoon.

Tutkimuksen mukaan valtaosa väkivallasta jää viranomaisilta piiloon, koska vain noin joka kymmenes uhri ilmoittaa poliisille kokemastaan. Osuus riippuu väkivallan muodosta ja tekijästä.

Osuus on linjassa aiempien tutkimusten kanssa, tekijät kertovat.

Tilastokeskus tutki sukupuolistunutta väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa Suomessa. Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin 2021-2022, ja tutkimukseen vastasi noin 7 600 ihmistä.

Tutkimus on osa EU-rahoitteista tutkimushanketta. Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat on julkaissut vertailuja tähän mennessä tiedot toimittaneista maista Suomi mukaan lukien. Suomessa koetaan eniten parisuhdeväkivaltaa tämänhetkisen maavertailun mukaan, jossa tiedot on saatu 11 maasta.

Markku Uhari, Jenna Rautio / STT

Täydennetty klo 14.41 kauttaaltaan lisätiedoin ja tiedotustilaisuuden annilla.