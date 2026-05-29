29.5.2026 06:14 ・ Päivitetty: 29.5.2026 06:14
Tilastokeskus: Suomen talous kasvoi
Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista.
Bruttokansantuote oli 0,9 prosenttia edellistä vuosineljännestä korkeampi.
Kasvulukema on nyt julkaistuissa tarkentuneissa tiedoissa samalla tasolla kuin huhtikuun lopun ennakkotiedoissa.
- Bruttokansantuotteen suunta kääntyi positiiviseksi vuoden 2025 lopussa, ja kasvu kiihtyi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu on nyt vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Samu Hakala tiedotteessa.
BKT:n volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut.
Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat.
