Talous

29.5.2026 06:14 ・ Päivitetty: 29.5.2026 06:14

Tilastokeskus: Suomen talous kasvoi

Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista.

Demokraatti

Bruttokansantuote oli 0,9 prosenttia edellistä vuosineljännestä korkeampi.

Kasvulukema on nyt julkaistuissa tarkentuneissa tiedoissa samalla tasolla kuin huhtikuun lopun ennakkotiedoissa.

- Bruttokansantuotteen suunta kääntyi positiiviseksi vuoden 2025 lopussa, ja kasvu kiihtyi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu on nyt vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Samu Hakala tiedotteessa.

BKT:n volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut.

Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat.

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

