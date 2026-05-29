Tilastokeskus: Suomen talous kasvoi

Bruttokansantuote oli 0,9 prosenttia edellistä vuosineljännestä korkeampi.

Kasvulukema on nyt julkaistuissa tarkentuneissa tiedoissa samalla tasolla kuin huhtikuun lopun ennakkotiedoissa.

- Bruttokansantuotteen suunta kääntyi positiiviseksi vuoden 2025 lopussa, ja kasvu kiihtyi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu on nyt vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Samu Hakala tiedotteessa.

BKT:n volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut.