Kotimaa
24.4.2026 06:41 ・ Päivitetty: 24.4.2026 06:41
Tilastokeskus: Syntyvyys lähti nousuun
Syntyvyys nousi vuonna 2025 hieman edellisvuodesta, kertoo Tilastokeskus.
Naisten kokonaishedelmällisyysluku oli viime vuonna 1,30. Vuonna 2024 luku oli tilastohistorian matalin eli 1,25.
Syntyvyys nousi viime vuonna kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Päijät-Hämettä ja Keski-Pohjanmaata, joissa taso pysyi ennallaan.
Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen keskimäärin saisi, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla. Väestön uusiutumisen rajana pidetään keskimääräistä noin 2,1 lapsilukua naista kohden.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.