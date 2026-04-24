24.4.2026 06:41 ・ Päivitetty: 24.4.2026 06:41

Tilastokeskus: Syntyvyys lähti nousuun

iStock

Syntyvyys nousi vuonna 2025 hieman edellisvuodesta, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Naisten kokonaishedelmällisyysluku oli viime vuonna 1,30. Vuonna 2024 luku oli tilastohistorian matalin eli 1,25.

Syntyvyys nousi viime vuonna kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Päijät-Hämettä ja Keski-Pohjanmaata, joissa taso pysyi ennallaan.

Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen keskimäärin saisi, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla. Väestön uusiutumisen rajana pidetään keskimääräistä noin 2,1 lapsilukua naista kohden.

