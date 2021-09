Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Tavoite on kirjattu hallitusohjelmaan ja sen saavuttaminen edellyttää vielä päätöksiä 11 miljoonan tonnin päästövähennyksistä hallituskaudella. Rane Aunimo Demokraatti

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi torstaina medialle Säätytalon portailla, että ilmasto- ja energiaministerit ovat löytäneet sovun keinoista kaivatun 11 miljoonaa tonnin vähennysten tekemiseen.

– Meillä on ilmasto- energiaministerien neuvottelu olemassa koko ajan ja jos siellä nyt joku kohta on auki, niin puhutaan hyvin pienistä määristä. Että kyllä meillä itse asiassa aika hyvä yhteisymmärrys näistä toimista on. Ja varsinkin jos päätetään, ja tästä käsittääkseni meillä yhteistä ymmärrystä, moninkertaistaa biokaasun tuotantoa, niin sillä me päästään juurikin siihen tavoitteeseen.

Keskustalainen valtiovarainministeri Annika Saarikko oli Säätytalolle saapuessaan toista mieltä.

– Ei ole, keskustapomo vastasi ykskantaan, kun häneltä kysyttiin, onko sopu ilmastotoimista saavutettu.

Saarikon mukaan sovusta ei ole ainakaan hänelle raportoitu.

– Hienoa jos näin on. Viisikolle vähemmän työtä vielä budjettiriihen aattopäivinä. Yksityiskohdista ymmärtääkseni on vielä tarve keskustella. Tavoite on yhteinen: ilmaston ja maapallon turvaaminen tuleville sukupolville elämisen kelpoisena. Yksityiskohdista ymmärtääkseni on vielä syytä neuvotella, Saarikko toisti.

Saarikon mukaan aika monesta asiasta on löydetty yhteisymmärrys, mutta näkökulmaeroja on.

– Tavasta, miten suhtaudutaan ilmastonmuutoksen hoitoon. Itse korostan vahvasti, että talouskasvu ja yritykset, myös maa- ja metsätalous voivat olla ratkaisijoita, ei ongelman lähteitä.