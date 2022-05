Timo Harakka kertoo Nato-kantansa – ”Kun maailma muuttuu, on todettava tosiasiat, ja toimittava”

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on valmis kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä tietyin ehdoin. Harakka avaa ajatteluaan sosialidemokraattien keskustelupalstalla Facebookissa. Demokraatti julkaisee kirjoituksen Harakan luvalla. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Miksi Sadankomitean perustaminen keskisuomalaisessa pikkukaupungissa lykkääntyi vuodenvaihteen yli 1980-luvun alussa? Koska piti odottaa, että ainoa yhdistyksen puheenjohtajaksi suostuva henkilö täyttää 18 vuotta. Se olin minä. Johdin viimeisen lukiovuoteni Äänekosken Sadankomiteaa. Pukeuduin Yhdysvaltain armeijan ylijäämävarastosta ostettuun maihariin, mutta Nato-tähtien päälle kauluksiin oli ommeltu rauhanmerkit.

Nuoruuteni periaatteellinen pasifismi on vuosien varrella saanut sävyjä. Minusta on ollut viisasta, että Nato on pidetty lähellä. Tarvittaessa sotilasliittoon on mieluummin lyhyt askel kuin vaikea harppaus.

Suomen oma uskottava puolustus on kaikissa tapauksissa varmin turvamme. Puolustuskykymme antaa meille myös sananvaltaa sotilasliitossa. Sitä tarvitaan. Yhdysvaltojen rooli olisi Trumpin uudelleenvalinnan jälkeen jälleen arvaamaton.

Niin monta kilometriä olen ydinaseiden vastaisissa kulkueissa marssinut, että ydinaseita tai tukikohtia ei pidä Suomeen sallia. Oikeiston innokkaimmat korostavat kovasti, että minkäänlaisia ehtoja ei voi asettaa. Ei tarvitsekaan. Pelkkä ilmoitus siitä, että edelleenkin noudatamme kansallista lainsäädäntöämme, riittää.

Ei tietenkään olisi edes järkeä sijoittaa ydinaseita rajan pintaan. Mutta parempi on luottaa omaan järkeen, kuin toisten.

Meidän on itse huolehdittava siitä, että raja pysyy niin rauhallisena kuin uudessa tilanteessa on mahdollista. Se on EU:n ja Naton ulkoraja, siis kaukana. Vain meille se on lähinnä.

Sanoin viikko sitten vappupuheessani, että päättäjänä koen suurta nöyryyttä painavan vastuun edessä, eikä tulisi mieleenikään julistaa suurta varmuutta itsestäänselvästi oikeasta ratkaisusta.

”Varmuuteen ei pidä luottaa, vaan etsiä epävarmuuden keskellä paras tie. Varmuus ei ole viisautta. Varautuminen on viisautta.”

Kukaan ei toivonut, että maailma olisi tällä mallilla. Kukaan ei toivonut, että rauhan vuosikymmenet päättyisivät turvattomuuden aikaan.

Kun maailma muuttuu, on todettava tosiasiat, ja toimittava.” Harakka kirjoittaa.