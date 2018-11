Timo Heinonen lyhytsanaisena perintövero-käänteestä: ”Palataan siihen hallitusohjelmaneuvotteluissa”

Hallituspuolueet päättivät tiistaina, ettei eduskunnan valtiovarainvaliokunta tee mietintöä perintö- ja lahjaveron poistoa vaativasta kansalaisaloitteesta.

Oppositiopuolueet SDP, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto vaativat kansalaisaloitteen kunnollista käsittelyä, mutta hävisivät ratkaisevan äänestyksen valiokunnassa.

– Tämä on ensimmäinen kansalaisaloite, johon eduskunnalla olisi toimivaltaa, mutta jonka se sivuuttaa mietintöä tekemättä, SDP:n valtiovarainvastaava, kansanedustaja Timo Harakka huomauttaa tiedotteessa.

– Vaikka yksikään meidän ryhmistämme ei kannata perintö- ja lahjaeron kumoamista, olisi sitä ajava kansalaisaloite ansainnut kunniallisen käsittelyn eduskunnassa, kuten kaikki muutkin kansalaisaloitteet.

Timo Harakka on ihmetellyt erityisesti kokoomusedustaja Timo Heinosen toimintaa.

– Miksi @ timoheinonen? Allekirjoitit kansalaisaloitteen perintöveron poistamisesta, kehotit muitakin Twitterissä, pidit kannatettavana ja tärkeänä lähetekeskustelussa 11.10.18 – mutta nyt äänestit sen puolesta, että haudataan ilman mietintöä, Harakka kysyy Heinoselta Twitterissä.

SDP ei siis perintöveron poistamista kannata, mutta Harakan mukaan kansalaisaloitteista pitäisi silti tehdä mietinnöt.

– Tämä on demokratian pilkkaa, Harakka suomi hallitusta.

Lue lisää: Perintöverosta syntyi erikoinen näytelmä valtiovarainvaliokunnassa – Harakka: ”Tämä on demokratian pilkkaa”

Timo Heinonen puolustaa lyhytsanaisesti Demokraatille toimintaansa. Hänen mukaansa valiokunnan verojaosto oli arvioinut, että asiassa on järkevämpi edetä niin, että ei oteta yhtä palaa käsittelyyn vaan katsotaan kokonaisuus isompana.

– Kun he ovat tällaiseen ratkaisuun päätyneet, niin se on asia, jonka kanssa edettiin näin, Heinonen sanoo.

Kun Heinoselta kysyy, ajaako hän kaksilla rattailla, hän toteaa olevansa itse sitä mieltä, että perintöverosta ja lahjaverosta pitää luopua ja ”hakea dynamiikan kautta sama verotuotto tilalle”.

– Olen tietysti tyytyväinen, jos Timo Harakka ja vasemmistoliitto nyt olivat kannattamassa perintöverosta luopumista, mutta palataan siihen hallitusohjelmaneuvotteluissa, Heinonen jatkaa.

Timo Harakka ennakoi jo aiemmin Demokraatille, miten hallituspuolueiden argumentaatio asiassa kulkee:

– Nyt hallituspuolueet yrittävät selittää, että ne jotka olisivat halunneet mietinnön kannattavat perintöveron kumoamista. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, koska me kaikki vastustamme perintöveron kumoamista. Mutta vastustamme sitä, että hallitus valikoi, mitkä kansalaisaloiteet saavat mietintökäsittelyn ja mitkä eivät. Se on täysin tämän kansalaislaki-ajattelun vastaista. Riippumatta siitä, miten poliittisesti kiusallinen asia on, tämä pitää käsitellä, Harakka sanoi aiemmin tänään Demokraatille.