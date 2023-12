Timo Heinonen: Opposition vaihtoehtobudjetit olivat varsinainen pettymys ja vastuullisen taloudenpidon irvikuva

Hallitus on tehnyt talouspolitiikassaan selkeän valinnan siitä, että työn tekemisen tulee aina olla ensisijaista, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmä budjetin palautekeskustelussa eduskunnassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Siksi toteutamme jo ensi vuoden budjetissa kunnianhimoiset toimet, joiden arvioidaan lisäävän työllisyyttä jopa 65 000 työllisellä. Siis jopa 65 000 uutta palkansaajaa, joilla on mahdollisuus tulla toimeen omilla tuloillaan. Uskallan sanoa, että hallituksen talous- ja työllisyysohjelma on kunnianhimoisin mitä tässä maassa on nähty.

– Oppositio on kaikki nämäkin toimet tyrmännyt, mutta kannustan teitä, hyvät opposition edustajat, katsomaan vaikka naapurimaahamme Ruotsiin. Siellä nämä toimet on tehty jo vuosikymmen sitten – valtaosa vieläpä demareiden johdolla – ja tulokset puhuvat puolestaan, jyrisi Timo Heinonen ryhmäpuheessa.

Heinonen väitti, että opposition vaihtoehtobudjetit olivat varsinainen pettymys ja vastuullisen taloudenpidon irvikuva.

– Esimerkiksi SDP, vaihtoehdossanne päädytte perumaan kaikki hallituksen työllisyystoimet ja suuren osan julkisen talouden sopeutuksista. Tämän päälle vielä salasitte budjettinne karmeat vaikutukset esimerkiksi työllisyyteen. Kaiken kaikkiaan näistä opposition vaihtoehtobudjeteista jäi lopulta käteen vain massiiviset veronkiristykset työhön ja yrittämiseen.

Heinosen mukaan Suomen talouden tilanne on vakava.

– Se on kuitenkin korjattavissa. Suomessa on nyt hallitus, joka on valmis tekoihin maamme talouden vakauttamiseksi. Haluamme jättää maamme paremmassa kunnossa kuin missä itse sen saimme.