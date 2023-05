Timo Soini: ”Tuliko tämä teille yllätyksenä?”

Perussuomalaisten varapuheenjohtajien Sebastian Tynkkysen ja Mauri Peltokankaan some-viestintä on nostattanut kohua kesken hallitusneuvottelujen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Puolueen entinen puheenjohtaja Timo Soini ottaa tilanteeseen kantaa tuoreessa blogikirjoituksessaan.

Soinin mukaan perussuomalaiset on aivan eri puolue kuin hänen aikanaan.

– Tuliko tämä teille yllätyksenä? Ullatus.

– Sebu Tynkkynen ja Mauri Peltokangas ovat puolueen varapuheenjohtajia. Takametsien mekatähtiä. Ei rivimiehiä. He eivät noudata sovinnollisia normaaleja politiikan pelisääntöjä, koska he eivät ole normipoliitikkoja. Ei tämä puhumalla parane ja palavereilla muuksi muutu, Soini jatkaa.

Soinin mukaan tekevät sosiaalisen median kautta sitä, mitä ”vanhat puolueet” median kautta ennen vanhaan.

– Vuotavat julkisuuteen, lupia kyselemättä, eivätkä he tarvitse siihen vanhaa mediaa. Puoluetoimiston partamaurit toimivat samalla tavalla. Käsialanäyte tuli puoluesihteeri Luukkaselta, armonlaukaus. Ja valtamedia toimii monistuskoneena ja printterinä.

– Miksi he ovat näin kärttyisiä, luonnetekijöiden lisäksi, siksi, että he saivat lukea mediasta, että Kokoomus on heitä uunottanut omimalla pohjapaperit ja puheenjohtajuudet. Eli hyvästä syystä, Soini päättää.

Hallitusneuvotteluissa kokoomus johtaa kaikkia reformiryhmiä eli pääpöytiä. Sen on myös arveltu tehneen pitkälle pohjapapereita, joiden pohjalta keskusteluita käydään.