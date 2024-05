Timo Vornanen astui median eteen – “En koe toimineeni väärin”

Sairauslomalla ollut poliisikansanedustaja Timo Vornanen astui tänään median eteen eduskunnassa, jossa hän piti tiedotustilaisuuden. Toimittajien kysymysten kanssa tilaisuus venyi liki kolmeen varttiin. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Vornanen sanoi Helsingissä huhtikuussa Bar Ihkun edessä tapahtuneiden asioiden esitutkinnan olevan vielä keskeneräinen. Asiassa ei ole hänen tietojensa mukaan kuultu vielä kaikkia osapuolia.

– Minulta median kautta tullut tieto saattaisi muokata ihmisten kuulustelussa antamia lausuntoja ja pahimmillaan vaarantaisi koko esitutkinnan suorittamisen, Vornanen perusteli sitä, miksi hänen tiedotuslinjansa on niukka eli hän jättää tiettyihin kysymyksiin vastaamatta.

Vornasta epäillään vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Laittoman uhkauksesta hän kertoi olevansa sekä asianomistajan että epäillyn asemassa.

BAARIN ulkopuolella taskuaseella maahan ampuneen Vornasen mukaan häneen olisi kohdistunut baari-illan aikana henkeen ja terveyteen kohdistuvia uhkauksia.

– Ravintolasta poistuessani Bar Ihkun edustalla tilanne eskaloitui edelleen ja koin, että minuun kohdistui vakava väkivallan uhka. Tässä vaiheessa henkeä ja terveyttä suojatakseni jouduin ampumaan minulle luvitetulla pienikaliberisella taskuaseella yhden varoituslaukauksen turvalliseen suuntaan maahan.

Vornanen on jo aiemmin kertonut julkisuudessa, että hänellä on ollut poliisin lupa aseeseen. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa saaneensa luvan vuonna 1998, ilmeisesti vanhan ampuma-aselain mukaisesti. Nykyinen ampuma-aselaki on samalta vuodelta.

Vornanen sanoi korostavansa, että hänellä ole ollut tarkoitus missään vaiheessa vahingoittaa ketään eikä kukaan ole vahingoittunut.

Vornanen sanoo siirtyneensä tapahtumapaikalta noin 300-400 metriä sivuun jääden odottamaan poliisia.

Vornasen oma näkemys baari-illasta on, että hän ei ole ollut missään tilanteen vaiheessa aktiivinen osapuoli vaan hän on ainoastaan pysäyttänyt häneen kohdistuneen laittoman hyökkäyksen.

– Katson, että minulla on ollut tässä tilanteessa oikeus puolustautua niitä käyttäen niitä oikeuksia ja keinoja, jotka minulle on suotu.

Vornasen saaman tiedon mukaan tapauksen esitutkinta valmistuu kesäkuun aikana.

TIMO Vornanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hänet erotettiin huhtikuun baari-illan tapahtumien seurauksena ensin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja sitten koko puolueesta.

Vornanen pahoitteli tiedotustilaisuudessa toimintansa aiheuttamaa mielipahaa äänestäjilleen ja kaikille tilanteeseen liittyville ihmisille sekä totesi ja aiemmin pyytäneensä anteeksi.

Hän aikoo jatkaa kansanedustajana. Perustuslakiin vedoten hän totesi, että tässä vaiheessa prosessia edustajantoimen keskeyttämiseen tai siitä erottamiseen liittyvät edellytykset eivät täyty. Jos ne tulevaisuudessa täyttyisivät, hän pyytäisi itse eroa edustajan tehtävistä.

– Nyt jatkan edustajantoimen hoitamista ja pyrin mahdollisimman hyvin tuomaan äänestäjä- ja kannattajakuntani äänen julki.

Vornanen perustaa oman eduskuntaryhmän, jonka nimi on eduskuntaryhmä Timo Vornanen.

– Tulen tiedottamaan tutkintaan liittyvistä asioista uudelleen siinä vaiheessa, kun esitutkintamateriaali tulee julkiseksi.

TOIMITTAJIEN kysymyksiin vastatessaan Vornanen myönsi juoneensa baari-illan aikana alkoholia ja tarjonneensa “pari paukkua” baarissa olleille nuorille naisille.

Helsingin Sanomat kertoi aikaisemmin silminnäkijähavaintoihin pohjaten, että Vornanen olisi ajautunut baarissa myös käsirysyyn. Tiedotustilaisuudessa Vornanen totesi, ettei muista tapahtuiko sellaista. Vornaselta kysyttiin paljonko hänellä oli illan aikana alkoholia veressään.

– Nämä terveystiedot ja veren alkoholipitoisuustiedot ovat esitutkintamateriaalia, mitä en lähde tässä avaamaan.

Vornanen ei tuntenut ennalta kiistan toisia osapuolia.

Vornaselta kysyttiin, miksi hän ei hae ero itse kansanedustajan tehtävästä.

– Katson, että minulla on velvoitteita äänestäjäkuntaani kohtaan. Olin nyt ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa ehdokkaana. Sain 6474 ääntä. Katson, että velvoitteet äänestäjiäni kohtaan ovat sen verran voimakkaita, että jatkan edustajan tehtävääni.

Vornanen kertoi puntaroivansa oikeuskäsittelyn jälkeen “eduskunnan henkeä”, että olisiko hänen mahdollista eroaan koskevassa eduskuntakäsittelyssä luvassa vaadittava kahden kolmasosan enemmistö.

– Mikäli ilmapiiri on se, niin totta kai tulen sitten ryhdikkäästi pyytämään itse tuota asianmukaista eroa.

PERUSSUOMALAISTEN päätöstä erottaa Vornanen ampumatapauksen jälkeen paitsi eduskuntaryhmästä myös puolueesta Vornanen kommentoi näin.

– Puolue on tehnyt omat ratkaisunsa ja minä en aio näillä heidän tekemillään päätöksillä mieltäni myrkyttää millään tavalla. He tekevät päätöksiä ja vastaavat niin kuin kaikki vastaavat tekemistään päätöksistä. Mutta toki, jos olen rehellinen, niin eihän se hyvälle tunnu, että esitutkintaa ei ole edes suoritettu, niin potkitaan pihalle ja viedään kaikki luottamuspaikat.

Jatkossa kertoi jatkavansa eduskunnassa “sinivalkoisin värein” kuten tähänkin saakka.

– Sitten katsotaan se päätöksenteko, että mikä asia on käsittelyssä ja mitenkä Vornanen tulee äänestämään tai hoitamaan sitä asiaa. Valiokuntapaikat eivät ole tiedossa. Ne taitavat riippua eduskuntaryhmien hyvästä tahdosta.

Vornanen kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän koe tehneensä väärin vaikka onkin pyytänyt toimintaansa anteeksi.

– Lähinnä se anteeksipyyntö on sen takia, että koen, että he, ainakin lähimmäiseni, joutuvat tässä sietämään tätä tilannetta. En koe toimineeni väärin.

“Kyllä se aikanaan sieltä selviää, mitenkä Vornanen on käyttäytynyt.”

VAROITUSLAUKAUKSEEN päättyneen baari-illan tapahtumat eivät Vornasen mukaan hävetä häntä.

– En häpeä kyllä, Vornanen totesi ja kertoi ravintolan valvontakamerakuvien tuovan lopulta selvyyden tapahtumien kulkuun.

Vornanen kuvasi ampumistapausta seurannutta julkisuusmylläkkää, esitutkintaa ja sairauslomaansa raskaaksi prosessiksi. Ravintolakäytöstään hän perusteli muun muassa sosiaalisuudella.

– Poliitikon roolissani haluan tietää mitä ihmiset ajattelevat. Myöskin ravintolassa käyn ihmisten kanssa keskusteluja.

– Bar Ihkussa on varsin hyvät valvontanauhat ja olen niitä itsekin nähnyt. Kyllä se aikanaan sieltä selviää, mitenkä Vornanen on käyttäytynyt.