”Tobiaksen tarinalla kunnioitan kaikkia tavallisia elämän huutolaisia ja renkejä” – Olli-Pekka Mäkisen romaani on riipaiseva kuvaus nälkävuosista

Porilaistaustainen Olli-Pekka Mäkinen on kirjoittanut mieleenpainuvan kirjan huutolaispojan armottomasta ja ankeasta elämästä. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Suomessa kesä 1866 oli erittäin sateinen ja pilasi sadon. Vilja, peruna ja muut juurekset mätänivät peltoon. Talvi oli pitkä ja ankara. Etelä-Suomessa oli paksu lumipeite vielä toukokuun alussa. Huono sää jatkui myös vuonna 1867. Poikkeuksellinen sää johti osaltaan Suomen historian suurimpiin katastrofeihin, vuosien 1867-1868 suureen nälänhätään. Jopa yli 200 000 Ihmistä kuoli nälkään ja tauteihin.

Olli-Pekka Mäkisen romaani ”Anna minulle lapsuus” alkaa vuodesta 1866 ja jatkuu vuoteen 1876. Kirja kertoo pienen pojan selviämis- ja kasvutarinan ja kuvaa tavallisen kansan elämää Pohjois-Satakunnan rannikolla suurten nälkävuosien aikaan ja niiden jälkeisinä vuosina.

6 -vuotiaan Tobias-pojan äiti ja isä kuolivat vuonna 1866, ja Tobias myytiin huutolaiseksi. Tobiaksen piti tehdä työtä aamusta iltaan ja lisäksi valvoa öisin isännän pelikaverina. Isäntä kasvatti Tobiasta selkäsaunoilla. Onneksi pikkupiika Sofia välitti ja toi iloa Tobiaksen elämään. Tobias karkasi huutolaiskodistaan. Alkoi vuosien seikkailu metsissä, torpissa paimenena ja meren rannalla. Tobias näkee unia ja ikävöi kotiaan, äitiään ja isäänsä sekä siskoaan ja veljeään. Tobiaksen tavoitteena oli käydä rippikoulu ja päästä rengiksi, mutta sekään ei onnistunut niin helposti kuin hän kuvitteli.

Pienen pojan elämä tuntui välillä liian raskaalta. Kymmenenvuotiaana Tobias mietti joen rannalla, ettei kukaan välittäisi, vaikka hän ”kahlaisi jokeen ja antaisi virran viedä, panisi silmät kiinni eikä tekisi mitään”.

Mäkinen kirjoittaa riipaisevasti, miten elämän voima ei antanut periksi.

–Hän ei halunnut hukkua, vaikka se tuntui ratkaisevan kaikki kysymykset. Äidin opetukset hyvästä Jumalasta ja rukoilemisesta palautuivat hänen mieleensä. Ehkä Jumala ei halunnutkaan hänen hukkuvan. Hän olisi halunnut äidin viereen, mutta hänellä oli vain muisto ja rukous. Itkien Tobias mutisi ulkoa oppimiaan sanoja, joita ei ymmärtänyt, mutta jotka äidin kuvan kautta rauhoittivat.

Kirjan aikalaiskuvaus on totuudenmukaista ja mielenkiintoista.

Oli-Pekka Mäkinen kirjoittaa koskettavasti huutolaispojan armottomasta ja ankeasta elämästä. Hän kertoo myös tavallisen kansan ja myös rikkaiden ihmisten elämästä Satakunnassa ja Pohjanlahden rannikolla. Kirjasta saa hyvän kuvan, millaista elämä oli suurten nälkävuosien jälkeen 1860 -luvun lopussa ja 1870 -luvun alussa. Kirjan aikalaiskuvaus on totuudenmukaista ja mielenkiintoista.

Porilaistaustainen Mäkinen taitaa vanhan Porin murteen. Kirja antaa siitä erinomaisen kuvan. Murteesta pitävät ja kiinnostuneet nauttivat varmuudella siitä. Lyhyt esimerkki murteesta:

Loviisa astui hänen eteensä, kumartui ja katsoi silmiin.

-Oleksää se kuallee trenki, se Topiakse mukula?

-Ole

-Huusiko mee isäntä sinu tän?

-Huusi se.

-Jassoo, sit meilo yksi vaivane lissää.

”Tobiaksen tarinalla kunnioitan kaikkia tavallisia elämän huutolaisia ja renkejä”

Olli-Pekka Mäkinen kertoo, että hänellä oli kaksi painavaa syytä kirjan kirjoittamiseen. Pienenä poikana hän kuuli oman isoisänsä kertomana tämän isän, Tobiaksen lapsuudesta huutolaisena, ja hänen huimasta karkumatkastaan läpi Satakunnan metsien.

Mäkinen haluaa kunnioittaa Tobiaksen tarinalla kaikkia tavallisia elämän huutolaisia ja renkejä.

– Toinen syy on, että tarina on kiehtova. Kirja oli tärkeä kirjoittaa myös siksi, että tämän päivän ihmisten on hyvä tietää, millaista huutolaisuus oli. Kirjasta tulikin huima selviytymistarina siitä, miten kymmenvuotias poika kulkee jalan kymmenien kilometrien matkan. Minulle ei ollut helppoa kirjoittaa huutolaisajan Tobiaksen selkäsaunoista ja muista vaikeista tapahtumista. Siihen oli vain ryhdyttävä, koska ne ovat totta ja niistä on suvussamme muistitietona kerrottu.

”Anna minulle lapsuus” -kirja on kertomus elämän voimasta. Se on sujuvasti kirjoitettu ja pitää lukijan otteessaan. Rankasta lapsuusajasta huolimatta Tobias selviytyi. Olli-Pekka Mäkisen mukaan kirja on kertomus myös siitä, kuinka niukkaa elämä voi olla ja kuinka vähälle voi tulla toimeen.

– Minusta se on tärkeä muistutus meille hyvinvoinnin keskellä eläville. Tobias oli huutolaisena suurina nälkävuosina. Ihmeellistä oli, että hän ei pahemmin kärsinyt nälkää. Huutolaistalosta hän sai ruokaa ja katon päänsä päälle. Pakomatkalla hyvät ihmiset antoivat hänelle ruokaa. Niin ei ollut kaikkien huutolaisten kohdalla. Tobiaksella oli tässä kohdin onnea. Tobiakselle olen kiitollinen elämästäni ja kunnioitan hänen tarinallaan kaikkia tavallisia elämän huutolaisia ja renkejä.

Olli-Pekka Mäkinen on Porissa syntynyt tamperelainen, joka kirjoittaa Porista sen lähiseudun historiasta. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri ja työskennellyt pappina, kouluttajana, työnohjaajana ja yksityisenä psykoterapeuttina.

Kirja ”Anna minulle lapsuus” on ostettavissa linkistä https://www.bod.fi/kirjakauppa/anna-minulle-lapsuus-olli-pekka-maekinen-9789528040453 ,kirjailijalta sähköpostilla makinen.ollipekka&gmail.com. tai Suomalaisesta kirjakaupasta. Kirja on saatavissa myös E-kirjana.