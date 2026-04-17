Yhdysvaltojen maahanmuuttopoliisi ICE:n johtaja Todd Lyons on ilmoittanut eroavansa toukokuussa, uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaismediat New York Times ja NBC perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

New York Times mukaan Lyons perustelee päätöstään sillä, että hän haluaa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa.

Lyonsin johtajakaudella ICE:n agenttien kovat otteet ovat herättäneet Yhdysvalloissa laajaa kritiikkiä ja kirvoittaneet mielenosoituksia. Alkuvuodesta ICE:n agentit ampuivat kaksi Yhdysvaltain kansalaista kuoliaaksi Minnesotassa Minneapolisin kaupungissa ja tekivät osavaltiossa aggressiivisia ratsioita ja pidätyksiä.

Lyons on puolustanut ICE:n toimintaa. Viime aikoina hän on tuonut esiin, että ICE:n agentteihin kohdistuu aiempaa enemmän uhkauksia. Lyonsin mukaan myös hänen oma perheensä on joutunut uhkailun kohteeksi.