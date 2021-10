”Todella huolestuttava signaali” – Vihreiden Forsgrén ja Suomela vaativat translain uudistamiseen vauhtia

Vihreiden kansanedustajat Iiris Suomela ja Bella Forsgrén ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen translakiuudistuksen etenemisestä. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan translain uudistusta, joka näyttää myöhästyvän jo toistamiseen useilla kuukausilla. Lakialoite on jo valmiiksi vuoden myöhässä koronapandemiasta johtuen. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Translain uudistusta on odotettu jo liian pitkään. Esitys translain uudistamiseksi oli tarkoitus tuoda eduskunnalle helmikuussa, mutta nyt aikataulua on kaikessa hiljaisuudessa siirretty kuukausilla eteenpäin. Riskinä on, että jo myöhässä oleva translain uudistus ei pian ehdi enää toteutua tällä eduskuntakaudella”, Forsgrén toteaa vihreiden tiedotteessa.

Hallitus on päättänyt hallitusohjelmassa uudistaa auttamatta vanhentuneen ja yksilön oikeuksia loukkaavan translain. Forsgrén ja Suomela kysyivät huhtikuussa, millä aikataululla translain uudistus etenee. Toukokuussa nimitettiin työryhmä valmistelemaan lakiuudistusta. Työryhmän oli tarkoitus antaa esityksensä eduskunnalle viikolla kuusi, mutta nyt uudeksi aikatauluksi on ilmoitettu viikko 22 eli toukokuun loppu. Translain valmistelu keskeytyi vuodeksi koronapandemian vuoksi.

”Translain uudistus on tämän hallituksen yksi tärkeimmistä uudistuksista ihmisoikeuksien ja yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseksi. On todella huolestuttava signaali, että translain uudistus viivästyy entisestään”, Suomela sanoo.

”Laki on jo valmiiksi aivan liian myöhässä.”

Forsgrén ja Suomela kohdistavat katseen ministeri Krista Kiuruun (sd.) ja kysyvät aikooko ministeri tuoda hallitusohjelman mukaisen hallituksen esityksen eduskuntaan siten, että se ehditään hyväksymään vielä tämän eduskunnan aikana.

”Haluamme tällä kysymyksellä saada varmistuksen siitä, että translaki tulee varmasti eduskunnan käsittelyyn keväällä 2022. Laki on jo valmiiksi aivan liian myöhässä, eikä myöhästymisen varaa ole enää yhtään enempää”, Suomela painottaa.

Lisäksi Suomela ja Forsgrén ilmaisevat huolen siitä, jätetäänkö uudistuksessa transnuorten oikeudet huomioimatta. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on, että sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö. Forsgrénin ja Suomelan mukaan sukupuolen juridinen vahvistaminen tulisi mahdollistaa myös alaikäisille.

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi huhtikuussa Suomelle suosituksen translain uudistamiseksi. Samalla komitea esitti huolensa siitä, että sukupuolen juridinen vahvistaminen ei olisi jatkossakaan mahdollista alaikäisille, mikäli uudistus toteutetaan hallitusohjelmassa kaavaillulla tavalla.

Transnuorten oikeudet huomioivaa translain uudistusta vaativa Oikeus Olla -kansalaisaloite on käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa torstaina 28.10. Aloite keräsi yhteensä 68 374 allekirjoitusta.