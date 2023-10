Todellinen katastrofi uhkaa Gazaa 24 tunnissa – WHO: vesi, sähkö ja polttoaineet loppuvat

Israelin saartamassa Gazassa riittää vettä, sähköä ja polttoainetta vain 24 tunniksi ennen todellista katastrofia, Maailman terveysjärjestö WHO sanoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

WHO:n itäisen Välimeren alueen johtajan Ahmed al-Mandharin mukaan Egyptin puolelle rajaa jumiutuneet avustussaattueet on päästettävä alueelle. Jos apua ei saada, lääkärit joutuvat al-Mandharin mukaan alkaa valmistella kuolintodistuksia potilailleen.

AFP:n toimittajat kertoivat maanantaina alkuillasta, että Israel oli tehnyt sotilasiskun Gazan ja Egyptin väliselle Rafahin raja-asemalle. Alueelle oli ollut kerääntyneenä satoja suljetun rajan ylitse haluavia palestiinalaisia. Viime viikolla Israel teki Gazan eteläosassa sijaitsevalle rajanylityspaikalle ainakin kolme ilmaiskua.

Aiemmin maanantaina Israelin pääministerin kanslia kiisti CNN:lle uutistoimisto Reutersin uutisen, jonka mukaan Rafahin raja-asema avataan humanitaarisen avun kuljettamiseksi Gazan kaistalle.

Israel kiisti myös sen, että alueelle olisi sovittu tulitauko avun kuljettamisen tai Gazassa olevien ulkomaalaisten poispääsyn mahdollistamiseksi.

Gazan kaistaa hallitseva äärijärjestö Hamas on puolestaan julkaissut tiedotteen, jonka mukaan se ei ole saanut Egyptiltä vahvistusta Rafahin raja-aseman avaamisesta.

Yhdysvaltain Jerusalemin-suurlähetystön mukaan tilanne rajanylityspaikalla jatkuu epävarmana ja vaikeasti ennakoitavana, CNN kertoo.

UUTISTOIMISTO Reuters uutisoi aiemmin tänä aamuna Yhdysvaltojen, Israelin ja Egyptin neuvotelleen Gazan eteläosaan tulitauon, jonka aikana rajanylityspaikka olisi ollut määrä avata.

YK:n mukaan sen Egyptissä säilyttämät ruoka-, vesi-, lääke- ja polttoainevarannot voitaisiin lähettää Gazaan tuntien sisällä, jos sen henkilökunta päästetään paikalle esteettä.

Egyptin ulkoministeri Sameh Shoukry kertoi tänään maanantaina, että Egypti on toistanut Israelille pyyntönsä päästää humanitaarinen apu kulkemaan.

- Ei ole uutta kerrottavaa, mikä on vaarallista, kun ottaa huomioon ne uudet tarpeet, joita palestiinalaisilla Gazassa on.

YK:n humanitaarisen avun päällikkö Martin Griffiths on sanonut matkaavansa tiistaina Lähi-itään, jossa hän yrittää neuvotella avun pääsystä Gazan alueelle.

CNN:N MUKAAN tonneittain avustustarvikkeita on kasaantunut Egyptin puolelle rajaa ylityspaikan pysyttyä suljettuna suuren osan ajasta sen jälkeen, kun Israel aloitti ilmaiskut Gazan kaistalle.

Israelin mukaan iskut ovat vastaus Hamasin veriseen yllätyshyökkäykseen Israeliin 7. lokakuuta.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti aiemmin Gazan asukkaiden pahenevasta ahdingosta ja vaati Israelia päästämään humanitaariset avustuskuljetukset Gazaan.

- Gazasta ovat loppumassa vesi, sähkö ja elintärkeät tavarat.

Gazaan mittavia ilmaiskuja tehneen Israelin odotetaan aloittavan myös maahyökkäyksen alueella hetkenä minä hyvänsä.

Ranskan ulkoministeri patisti Gazan rajanylityspaikkojen avaamiseen.

- Niiden, jotka haluavat lähteä Gazasta, täytyy pystyä tekemään niin, ulkoministeri Catherine Colonna sanoi.

Colonnan mukaan Gazan siviilejä on suojeltava ja heidän perustarpeensa turvattava. Hän sanoi myös, että konfliktin painolasti ei saa kaatua Egyptin syliin. Israelissa jotkut poliitikot ovat vaatineet Egyptiä ottamaan vastaan pakolaisia Gazasta.

Arabiliiton pääsihteeri Ahmed Aboul Gheit vaati sotatoimien lopettamista Gazassa.

- Vaadimme välitöntä loppua sotilasoperaatioille ja turvallisten käytävien avaamista avun toimittamiseksi väestölle.

Maanantaiaamuna Israelin asevoimat kertoi evakuoivansa tuhansia siviilejä Israelin pohjoisosasta läheltä Libanonin rajaa. Evakuoidut majoitetaan asevoimien mukaan valtion vierasasuntoloihin.

YK:N GUTERRES on vaatinut Hamasia vapauttamaan panttivankinsa ilman mitään ehtoja.

Israelin asevoimat kertoi maanantaina, että Hamasilla on Gazassa vahvistetusti 199 panttivankia. Aiemmin puhuttiin 155 panttivangista. Panttivankien joukossa on sekä Israelin että muiden maiden kansalaisia.

Israelin asevoimien edustajan mukaan panttivankien vapauttaminen on kansallinen prioriteetti.

- Armeija ja Israel tekevät töitä kellon ympäri heidän tuomisekseen takaisin, asevoimien edustaja Daniel Hagari sanoi.

Guterresin mukaan panttivankien vapautus ja avustuslähetysten salliminen palestiinalaisille ovat osapuolille moraalisia velvoitteita eikä niiden tulisi toimia konfliktin pelimerkkeinä.

Presidentti Sauli Niinistö ilmaisi viestipalvelu X:ssä tukensa Guterresin vaatimuksille.

- Täysi tuki YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin kiireisille vetoomuksille, Niinistö sanoi.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä keskustella maanantaina Israelin ja Hamasin välisestä konfliktista. Kokouksen on määrä alkaa paikallista aikaa iltakuudelta, Suomen aikaa tiistain puolella yhdeltä alkuyöstä.

Diplomaattien mukaan kokouksessa on määrä keskustella kahdesta kilpailevasta päätöslauselmaluonnoksesta. Venäjän ehdotelmassa vaaditaan tulitaukoa ja humanitaarisen avun toimittamista, mutta ei mainita Hamasia. Brasilian laatimassa luonnoksessa puolestaan julistettaisiin Hamasin yllätyshyökkäys terroriteoksi.

ISRAEL julisti sodan Hamasia vastaan sen jälkeen, kun äärijärjestön aseistetut taistelijat murtautuivat läpi Gazan kaistan linnoitetusta rajasta ja surmasivat ampumalla, puukottamalla ja elävältä polttamalla yli 1 400 ihmistä, joista suurin osa oli siviilejä.

Israel on vastaiskuna moukaroinut Gazan kaistaa ilmaiskuin. Israelin iskuissa on tuhoutunut kokonaisia naapurustoja ja niissä on saanut surmansa yli 2 700 ihmistä, joista suurimman osan arvioidaan olleen palestiinalaissiviilejä.

Israel on asettanut Gazan saartoon ja katkaissut alueelle tulevan veden, sähkön ja ruokakuljetukset. Sunnuntaina Israel päästi veden jälleen virtaamaan Gazan eteläosaan.

Yli kahden miljoonan ihmisen asuttama Gazan kaista on ollut Israelin ja Egyptin saartama vuodesta 2007, jolloin islamistinen Hamas nousi valtaan vaaleilla. Kymmenet maat ja EU ovat luokitelleet Hamasin terroristijärjestöksi.

YK:n ja useiden ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Gazan kaistan saarto kuitenkin rikkoo kansainvälistä oikeutta, on epäinhimillinen ja aiheuttaa kärsimystä siviileille.

ISRAELIN asevoimat sanoo surmanneensa yhden äärijärjestö Hamasin komentajista osana Gazan kaistan pohjoisosiin kohdistettuja iskuja. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.

Israelin asevoimien mukaan sunnuntaina iskuja kohdistettiin noin 250 kohteeseen. Asevoimien lausunnon mukaan surmansa saanut Hamasin kansallisen turvallisuuden eteläisen piirin komentaja löydettiin asevoimien ja Israelin turvallisuusviraston tiedustelutietojen avulla.

Israel sanoo myös iskeneensä useisiin sotilaallisiin tukikohtiin ja tarkkailuasemiin sekä rakettien laukaisupaikkoihin.

Hamas ei ole vielä antanut lausuntoa asiasta.