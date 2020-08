Toimiva puolue – terveessä yhteiskunnassa

Kesällä ehdin seurata saunan mittaria lämmön kohotessa ja pohdiskella sen latinankielistä sanomaa. Myös puoluekokouksen mittarissa lämpö lisääntyy: aivan pian olemme jo Tampereella.

Antton Rönnholm

Kesällä on ollut kiehtovaa tehdä esitettä menneestä puoluekokouskaudesta ja palata reilun kolmen vuoden tapahtumiin: tunteet ovat vaihdelleet riehakkaasta suureen suruun. Onnistumisia löytää jokaiselta sektorilta poliittisista sisällöistä järjestötyöhön ja viestintään, mutta kehitettävääkin jää paljon tulevalle kaudelle.

Ilman aitoa halua toteuttaa ovat ohjelmat vain tekstiä.

Puoluekokous toivottavasti hyväksyy uuden periaatejulistuksen ja poliittisen ohjelman. Suuri kysymys on kuitenkin se, mitä ohjelmilla tehdään, kun ne on hyväksytty. Ilman aitoa halua toteuttaa ovat ohjelmat vain tekstiä. Tärkeintä on matka keksinnöstä innovaatioksi. Myös uudet aloitteet, jotka eivät ole jo hallitusohjelmassa on saatava toteutukseen. Periaatejulistus antaa aineksia syvälliseen aatekeskusteluun ja koko oikeistolaisen vapaus- ja talousparadigman haastamiseen. Suomelle vaihtoehtoina on velka- ja leikkausnarratiivi tai hyvinvoinnin oikeu­denmukainen jako.

Avain sisällöissä onnistumiseen on ollut jäsenten aktivointi ja toimivat työryhmät. Työryhmätyö on saatava pyörimään piireissä ja samalla tehdä ryhmistä vastaanottavaisia aktiivisille ja kiinnostuneille sekä vastaavasti antaa mahdollisuus uudistaa kokoonpanoja. Sisältötyöllä SDP pitää poliittisen ilmatilan hallussa ja aloitteen myös tulevaisuudessa.

Puoluekokous käsittelee myös uudistetut säännöt. Toivon mukaan ne saadaan välittömästi voimaan ja palvelemaan ketterämmin kaikkia tasoja.

Mutta pykälien sijaan toiminnassa keskeistä on järjestöllinen kulttuuri. Järjestötoiminnan osalta kysymykset eivät ole uusia vaan jo vanhoja mutta yhä ajankohtaisia: miten jäsenten ja aktiivien näkemykset muuttuvat puolueen linjaksi ja ohjaamaan toimintaa? Ja miten tämä tarina ja työ saadaan houkuttelemaan uusia ihmisiä osaksi puoluetta – jäseniksi, ehdokkaiksi, aktiiveiksi? On muistettava, että vanhanaikaiseksi mainostettu järjestödemokratia takaa myös niiden äänten kuulumisen, jotka ovat aktiiveina tekemässä vaalityötä ja keräämässä yhteiseen pottiin ääniä, vaikka eivät aina tule valittua vaikkapa valtuustoihin. On aika tehdä yhdessä, ei ainais­­ta järjestöuudistusta, vaan strategia toimintaan.

Vaalit parhaimmillaan aktivoivat niin omia kuin muita äänestäjiä. Itsestään se ei kuitenkaan tapahdu, eikä vastuuta voi paikallistasolta siirtää suositun pääministerin tai puheenjohtajan harteille. Kunta- ja maakuntavaaleihin tarvitaan sytyttävä ajatus, joka konkretisoituu vielä kullakin alueella niin ohjelman rakentamisessa kuin sen sisällöissä käytännön ehdotuksina. Ja kun molemmat vaalit on käyty, on otettava haltuun uusi sote ja varmistettava, että meillä on yhteiset tavoitteet ja vuoropuhelu toimii valtuutettujen välillä. Soten suuressa muutoksessa on pidettävä huolta, että demokraattisesti tehtävät päätökset ja linjaukset eivät jää virkamiesbyrokratian alle.

Korona-aika on haastanut myös politiikasta viestimisen. On eri asia kysyä ”mitä sinulla on sydämellä” livenä kuin verkossa. Somessa organisoidutaan jatkuvasti paremmin, ja sitäkin kautta viesti kulkee. Modernissa viestinnässä korostuu kuitenkin yhteisön sijaan yksilö. Kaikissa uusissa viestikanavissa ei tarvitse olla, eikä vaikkapa tiktokissa kannata esiintyä SDP:nä vaan aktiivina tai edustajana itsenään.

Työtä on paljon tehtävänä, ja kunnianhimo kasvaa muutosten myötä. Hyvä niin. Saunan mittarissa on lause mensa sanem in corpore sano – terve sielu terveessä ruumiissa. Samaa koskee puoluet­ta ja yhteiskuntaa. SDP:n on uudistuttava, jotta myös Suomi voi hyvin.