Toisen koronarokotteen saanut 65,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä

Suomessa koronarokotteen toisen annoksen on saanut 65,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut yli 3,22 miljoonaa ihmistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä yli 33 000:lla.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,1 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 4,06 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä lähes 6 000:lla.