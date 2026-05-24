Toivoton tulevaisuus – hirmuvaltaa paennut oppositiojohtaja haastaa Ugandan itsevaltiaan

Toivottomuus tulevaisuudesta velloo yhä Ugandassa, kun itsevaltias Yoweri Musevenin haastanut Bobi Wine aikoo palata kotimaahansa. Hanna-Mari Tarvonen

Miltä siis näyttää Ugandan tulevaisuus, kun maata diktaattorin ottein 45 vuotta hallinnut kenraali Yoweri Museveni jatkaa virassaan? Nuoret ugandalaiset kokevat epätoivoa olemattomien työmahdollisuuksien ja kuristavan hallinnon keskellä.

Tammikuun puolivälissä Ugandassa elettiin jännityksen hetkiä. Toista kertaa presidenttikandidaatiksi ehdolle asettunut 44-vuotias Robert Kyagulanyi Ssentamu, joka tunnetaan myös nimellä Bobi Wine, halusi kääntää Ugandan suunnan.

Vaalit kuitenkin toteutuivat ennalta-arvattavasti. Istuva presidentti, 81-vuotias Yoweri Museveni julistettiin presidentinvaalien voittajaksi. Vajaan 72 prosentin äänipotti varmisti Musevenin seitsemännen presidenttikauden. Hänen päähaastajansa Wine sijoittui toiseksi saatuaan vajaat 25 prosenttia äänistä.

Vaalit eivät olleet vilpistä ja korruptiosta vapaat, kuten lukuisat edelliset Ugandan vaalit. EU on vaatinut riippumatonta ja puolueetonta tutkintaa Ugandan sotilas- ja poliittisten johtajien väitetysti tekemistä rikoksista ihmiskuntaa vastaan vaalien aikana.

MUSEVENI nousi Ugandan presidentiksi vuonna 1986, ja on hallinnut maata itsevaltiaan ottein. Musevenin National Resistance Movement -puolue on vuosikymmeniä keskittänyt valtaa itselleen, ja maan armeijaa johtaa tällä hetkellä Musevenin poika, kenraali Muhoozi Kainerugaba.

Kainerugaba totesi vaalien aikaan, että armeija halusi oppositioehdokas Bobi Winen kiinni otettavaksi “elävänä tai kuolleena”.

– Kenraali Kainerugaban uhkaukset, hyökkäys kotiini ja perheenjäsenten kidutus sekä vaimoni sairaalaan johtanut pahoinpitely saivat minut pakenemaan maasta, Bobi Wine kertoo puhelimitse Washingtonista Yhdysvalloista puhelimitse maaliskuun 18. päivänä.

Wine piileskeli useissa Afrikan maissa kahden kuukauden ajan ennen kuin suuntasi Yhdysvaltoihin. Hänen tavoitteensa Yhdysvalloissa on tehdä maan hallinnolle ja eri organisaatioille selväksi, kuinka vakavia ihmisoikeusrikkomuksia Ugandassa jatkuvasti tapahtuu.

– EU:n tuore vaatimus ihmiskuntaa vastaan tapahtuneista rikoksista Ugandassa on askel oikeaan suuntaan. Mutta länsimaat ovat vuosia tukeneet Ugandaa erilaisin sopimuksin, ja niitä varoja on käytetty Ugandassa kansalaisten sortamiseen, Wine huomauttaa.

UGANDALAINEN Fahahdi Kiryowa ei äänestänyt presidentin ja parlamenttivaaleissa. Kiryowan mukaan vaaleja edeltävä aika ja äänestäminen ei ollut helppoa, saati turvallista, nuorille ugandalaisille.

Kiryowa kertoo oppositiopoliitikkojen sieppauksista, internetkatkosta ja tiedonsaannin hankaluudesta.

– Hallinto sulki myös VPN-palvelut, jotka ovat aiemmin mahdollistaneet pääsyn tiedon äärelle, Kiryowa sanoo.

Kiryowan mukaan äänestyspaikoilla oli kaoottista. Poliisi ja armeija valvoivat paikalle saapuvia ihmisiä vaatien äänestäjiä poistumaan ja palaamaan koteihinsa välittömästi äänestettyään.

– Valvonta oli turhaa, koska oli olemassa sääntö, jonka mukaan äänestäjällä oli lupa odottaa 10 metrin päässä äänestyspaikastaan ja seurata mitä äänestyslipulle tapahtuu, jotta sitä ei väärennettäisi, Kiryowa selventää.

Moni kuitenkin nauhoitti tapahtumia kännyköillään ja julkaisi ne internetkatkon päätyttyä.

KIRYOWA ei ollut yllättynyt Musevenin voitosta.

– Ääntenlaskijat kuuluvat Musevenin leiriin. Uganda on kuin kuningaskunta, jota ei voi pysäyttää, Kiryowa arvioi.

Tanssitaiteilijana ja yrittäjänä työskentelevä Kiryowa uskoo, että vaalien jälkeen monet ugandalaiset menettivät toivonsa. He olivat toivoneet opposition vahvempaa menestystä ja muutosta.

– Bobi Winea etsittiin ennen ja jälkeen vaalien. Hän oli piilossa, joten oppositiota tukevilla ugandalaisilla ei ollut keulahamoa valamassa toivoa vaalien jälkeen.

Uganda väestörakenteeltaan yksi maailman nuorimmista valtioista. Maan väestöstä yli 80 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Kiryowan mukaan nuorilla ugandalaisilla ei tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työpaikkoja ei juuri ole, koska hallinnon edustajat ja tukijat ovat vallanneet valtaosan instituutioiden ja yritysten paikoista.

– Valtaosa ugandalaisista on nuoria, mutta hallintoa tukevat, ikääntyneet ihmiset pitävät työpaikkoja hallussaan. Nuorille on tarjolla ainoastaan perustyöpaikkoja, kuten roskankerääjän, parturin ja boda bodan (Ugandassa yleinen moottoripyörätaksi) kuskin töitä, Kiryowa sanoo.

– En tarkoita, että näissä töissä olisi mitään vikaa. Mutta yliopistossa tai ylipäätään ammattiin opiskelleet ugandalaiset ansaitsisivat koulutustaan vastaavia mahdollisuuksia.

BOBI Wine uskoo vahvasti voittaneensa vaalit, jos vaalivilppiä ja räikeää korruptiota ei olisi tapahtunut.

– Ugandalaiset äänestivät muutoksen puolesta. Osa nuorista ugandalaisista on vaipunut vaalituloksen myötä epätoivoon ja tarttunut jopa aseisiin. Minä uskon väkivallasta vapaaseen johtamiseen, enkä tue aseisiin ja väkivaltaan turvautumista pettymyksistä huolimatta, Wine sanoo.

Wine vaatii länsimaita lopettamaan yhteistyön Ugandan hallinnon kanssa.

Länsimaat pumppaavat dollareita hallinnollemme ja tukevat näin Ugandan hallinnon harjoittamia hirmutekoja kansalaisiamme vastaan, Wine sanoo.

Mutta mitä Wine haluaisi saavuttaa, jos hän olisi voittanut vaalit ja noussut presidentiksi? Hän puhuu demilitarisoinnista, eli maan hallinnon rakenteiden vapauttamisesta poliisivaltion kourasta sekä poliittisten vankien vapauttamisesta.

– Musevenin hallinto on mahdollistanut sen kätyreiden nousun myös yritysmaailman johtoon. Meillä on ihmisoikeuksia polkeva lakeja ja säännöksiä, jotka täytyy purkaa. Emme ole koskaan valinneet vapaata johtajaa; haluan vapaan maan, jossa ihmiset voivat olla onnellisia.

Wine ei kuitenkaan aio jatkaa piileskelyä eikä ulkomailla oleskelua. Hän kertoo palaavansa Afrikan mantereelle huhtikuussa ja jatkavansa taistelua vapaamman Ugandan puolesta.

– Meillä on tällä hetkellä vain sortajia ja sorrettuja – ei meillä ole todellista oppositiota, Wine sanoo.

Kirjoittaja on Zimbabwessa asuva toimittaja.